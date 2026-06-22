El panorama que sigue la Selección Argentina: a quién se cruzaría en 16avos si sale primera
La definición del Grupo H comenzó a aclarar el camino. España tomó la delantera en su zona y la última fecha será determinante para conocer al próximo rival.
Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar un partido clave frente a Austria y asegurar su clasificación a la siguiente ronda, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue con atención lo que sucede en otros grupos del Mundial 2026. Uno de los focos principales está puesto en el Grupo H, una zona que puede resultar decisiva para definir el próximo rival de la Albiceleste en los dieciseisavos de final.
La contundente victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita modificó significativamente el escenario. El conjunto europeo pasó a liderar las posiciones con cuatro puntos y quedó bien perfilado de cara a la última jornada. Detrás aparecen Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos unidades, mientras que Arabia Saudita cierra la tabla con un punto. La definición promete ser apasionante porque todavía ninguno de los equipos tiene asegurado su futuro en la competencia.
Para la Albiceleste, la importancia de este grupo radica en que de allí podría salir su adversario en la próxima instancia. Si el seleccionado nacional consigue terminar entre los dos primeros del Grupo J, como se espera, su ubicación final determinará el tipo de cruce que deberá afrontar. La prioridad de Scaloni y sus dirigidos es finalizar en la cima de la zona para acceder a un cuadro que, al menos en los papeles, aparece algo más favorable.
Las cuentas para que la Selección avance como líder son relativamente claras. Una victoria frente a Austria le permitiría depender de sí misma y quedar muy cerca de asegurar el primer puesto. Incluso si ese escenario no se concreta, existen otras combinaciones de resultados que también podrían beneficiarla. De todas maneras, el objetivo principal sigue siendo cerrar la fase de grupos con autoridad para evitar complicaciones innecesarias.
La jornada decisiva del Grupo H se disputará el próximo viernes y tendrá dos encuentros en simultáneo: Uruguay enfrentará a España en un duelo que puede definir al ganador de la zona, mientras que Cabo Verde buscará su clasificación ante Arabia Saudita. Dependiendo de cómo finalicen esos partidos, se conocerá cuál será el orden definitivo de las posiciones y, por lo tanto, el rival que podría cruzarse con Argentina en la etapa de eliminación directa.
Por el momento, todas las especulaciones dependen de que la Scaloneta haga su parte y consiga los resultados necesarios para terminar arriba en su grupo. Mientras tanto, cada partido del Mundial empieza a tener un valor adicional, porque no solo define clasificaciones, sino también el recorrido que deberán transitar los candidatos al título en busca de llegar a la gran final.
El posible camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Más allá de los posibles adversarios inmediatos, también comienza a tomar forma el cuadro completo del Mundial. Si la Albiceleste logra quedarse con el primer puesto de su grupo, podría enfrentar en dieciseisavos al escolta de la zona liderada actualmente por España.
Luego, los cruces proyectan potenciales enfrentamientos frente a seleccionados como Paraguay, Australia, Irán o Egipto en las instancias siguientes. Recién en fases más avanzadas podrían aparecer potencias como Portugal, Brasil o Inglaterra.
Los criterios para desempatar grupos en la Copa del Mundo
- Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.
- Diferencia de goles en los duelos directos: Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos involucrados.
- Goles a favor en los duelos directos: Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados.
- Diferencia de goles general: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.
- Mayor cantidad de goles a favor en el total del grupo.
- Menor número de tarjetas rojas.
- Menor número de tarjetas amarillas.
- Ranking FIFA.
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