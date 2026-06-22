El panorama que sigue la Selección Argentina: a quién se cruzaría en 16avos si sale primera

La jornada decisiva del Grupo H se disputará el próximo viernes y tendrá dos encuentros en simultáneo: Uruguay enfrentará a España en un duelo que puede definir al ganador de la zona, mientras que Cabo Verde buscará su clasificación ante Arabia Saudita. Dependiendo de cómo finalicen esos partidos, se conocerá cuál será el orden definitivo de las posiciones y, por lo tanto, el rival que podría cruzarse con Argentina en la etapa de eliminación directa.

Por el momento, todas las especulaciones dependen de que la Scaloneta haga su parte y consiga los resultados necesarios para terminar arriba en su grupo. Mientras tanto, cada partido del Mundial empieza a tener un valor adicional, porque no solo define clasificaciones, sino también el recorrido que deberán transitar los candidatos al título en busca de llegar a la gran final.

uruguay cabo verde Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El posible camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Más allá de los posibles adversarios inmediatos, también comienza a tomar forma el cuadro completo del Mundial. Si la Albiceleste logra quedarse con el primer puesto de su grupo, podría enfrentar en dieciseisavos al escolta de la zona liderada actualmente por España.

Luego, los cruces proyectan potenciales enfrentamientos frente a seleccionados como Paraguay, Australia, Irán o Egipto en las instancias siguientes. Recién en fases más avanzadas podrían aparecer potencias como Portugal, Brasil o Inglaterra.

Los criterios para desempatar grupos en la Copa del Mundo

Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión. Diferencia de goles en los duelos directos: Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos involucrados.

Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos involucrados. Goles a favor en los duelos directos: Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados.

Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados. Diferencia de goles general: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.

Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles a favor en el total del grupo.

Menor número de tarjetas rojas.

Menor número de tarjetas amarillas.

Ranking FIFA.