Scaloni bajó la tensión y respaldó a Ancelotti tras sus dichos sobre la Selección Argentina
El entrenador del seleccionado evitó cualquier tipo de controversia con su colega de Brasil y aseguró que las declaraciones fueron interpretadas de manera equivocada.
La previa del encuentro entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 estuvo atravesada por una inesperada polémica que involucró a Carlo Ancelotti y a la Selección Argentina. Sin embargo, cuando muchos esperaban una respuesta contundente o algún cruce verbal entre entrenadores, Lionel Scaloni eligió un camino completamente distinto y salió a desactivar cualquier discusión.
Todo comenzó después de que el entrenador de Brasil analizara el desarrollo de la Copa del Mundo y realizara una observación sobre el estilo de juego del conjunto argentino. Durante una conferencia de prensa, Ancelotti aseguró que la Albiceleste no practica un fútbol de alta intensidad, una frase que rápidamente generó repercusión y fue interpretada por algunos como una crítica hacia el vigente campeón del mundo.
“He visto equipos no favoritos que juegan muy bien al fútbol. Va a ser un Mundial de intensidad. De alta intensidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina no juega un fútbol de alta intensidad”, había comentado. Y sumó: “Argentina maneja muy bien, pero hay equipos que han destacado peleando mucho en esta primera parte. Defendiendo muy agresivo, con mucha intensidad. Las estrellas no van a determinar este Mundial”.
Scaloni no quiso entrar en polémicas con Ancelotti y fue contundente con su respuesta
Lejos de alimentar el debate, Scaloni mostró una postura conciliadora cuando fue consultado sobre el tema. El técnico argentino explicó que comprendió perfectamente el sentido de las palabras de su colega y sostuvo que nunca las interpretó como un cuestionamiento. “Entendí muy bien lo que quiso decir. Lo dijo de una buena manera”, expresó ante los medios presentes en la conferencia realizada antes del compromiso frente a los austríacos.
El entrenador profundizó su explicación y remarcó que muchas veces las diferencias idiomáticas pueden generar interpretaciones erróneas. “Lo que pasa es que, claro, ahora empezamos con que dijo algo malo, y para nada. Nos puso bien”, afirmó. Para Scaloni, el análisis de Ancelotti estuvo lejos de ser una crítica y, por el contrario, representó una valoración positiva sobre las características futbolísticas de Argentina.
Incluso fue más allá al referirse a la forma en que el italiano construyó su mensaje. “Estamos pensando que habló mal, como mezcló español, italiano y portugués, y a lo mejor en su idioma lo podríamos entender mucho más. Pero yo sí entiendo que fue un halago más que una crítica. Estoy segurísimo de eso”, señaló, dejando en claro que no existe ningún conflicto entre ambos entrenadores.
Con la clasificación a la siguiente ronda como principal objetivo inmediato, el pujatense prefirió enfocarse en el trabajo de su equipo y no desviar la atención hacia debates externos. La respuesta del técnico argentino dejó en evidencia la buena relación profesional que existe entre ambos entrenadores y cerró rápidamente una polémica que parecía destinada a crecer en la previa de una nueva jornada mundialista.
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