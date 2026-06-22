Scaloni bajó la tensión y respaldó a Ancelotti tras sus dichos sobre la Selección Argentina

El entrenador profundizó su explicación y remarcó que muchas veces las diferencias idiomáticas pueden generar interpretaciones erróneas. “Lo que pasa es que, claro, ahora empezamos con que dijo algo malo, y para nada. Nos puso bien”, afirmó. Para Scaloni, el análisis de Ancelotti estuvo lejos de ser una crítica y, por el contrario, representó una valoración positiva sobre las características futbolísticas de Argentina.

Embed "VA A SER UN MUNDIAL DE INTENSIDAD Y ARGENTINA NO JUEGA UN FÚTBOL DE ALTA INTENSIDAD"



Carlo Ancelotti, DT de Brasil, destacó que este #MundialEnDSPORTS se definirá más por la intensidad de los equipos que por las individualidades.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MpzReAucx7 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Incluso fue más allá al referirse a la forma en que el italiano construyó su mensaje. “Estamos pensando que habló mal, como mezcló español, italiano y portugués, y a lo mejor en su idioma lo podríamos entender mucho más. Pero yo sí entiendo que fue un halago más que una crítica. Estoy segurísimo de eso”, señaló, dejando en claro que no existe ningún conflicto entre ambos entrenadores.

Con la clasificación a la siguiente ronda como principal objetivo inmediato, el pujatense prefirió enfocarse en el trabajo de su equipo y no desviar la atención hacia debates externos. La respuesta del técnico argentino dejó en evidencia la buena relación profesional que existe entre ambos entrenadores y cerró rápidamente una polémica que parecía destinada a crecer en la previa de una nueva jornada mundialista.