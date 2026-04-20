Malas noticias en River: se confirmó la gravedad de la lesión de Sebastián Driussi

Maximiliano Salas: Es el reemplazante natural y quien entró en el Superclásico. Su despliegue físico es lo más parecido a lo que ofrece el ex Austin FC.

Es el reemplazante natural y quien entró en el Superclásico. Su despliegue físico es lo más parecido a lo que ofrece el ex Austin FC. Joaquín Freitas: El juvenil viene pidiendo pista y es una opción de recambio frecuente.

El juvenil viene pidiendo pista y es una opción de recambio frecuente. Agustín Ruberto: Aunque corre desde atrás en la consideración, es el "9" de área por excelencia que tiene el plantel.

Desde su retorno triunfal en enero de 2025, el físico ha sido el principal rival de Driussi. Esta es su sexta lesión en apenas un año y medio, sumando desgarros, pubalgias y un esguince de tobillo. En total, el delantero ya se ha perdido 20 encuentros oficiales, una cifra alarmante para la máxima inversión que realizó el club en el último mercado de pases.