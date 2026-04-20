Malas noticias en River: se confirmó la gravedad de la lesión de Sebastián Driussi
Tras los estudios realizados, se determinó que el delantero sufrió un desgarro grado 3. Estará fuera de las canchas al menos un mes.
Lo que comenzó como una mueca de dolor a los 18 minutos del Superclásico terminó en la peor noticia para Eduardo Coudet. Aunque el parte oficial se emitirá este martes con el regreso del plantel a las prácticas, ya trascendió que Sebastián Driussi sufrió un desgarro grado 3 en su isquiotibial izquierdo.
Esta lesión no solo lo saca de los próximos partidos, sino que prácticamente le pone fin a su participación en la primera mitad del 2026.
La baja es sensible por donde se la mire. El jugador venía siendo el goleador y el eje del ataque millonario. Ahora, el entrenador deberá definir quién acompañará a Facundo Colidio en una seguidilla de partidos "a matar o morir":
- Torneo Apertura: Se pierde el duelo ante Aldosivi, el pendiente contra Atlético Tucumán y, lo más doloroso, el cruce de octavos de final (Playoffs).
- Copa Sudamericana: No estará para buscar la clasificación ante RB Bragantino en Brasil ni ante Carabobo en el Monumental.
Los candidatos para reemplazar a Sebastián Driussi
Con Driussi en la enfermería, el abanico de opciones de Coudet se reduce a tres nombres:
- Maximiliano Salas: Es el reemplazante natural y quien entró en el Superclásico. Su despliegue físico es lo más parecido a lo que ofrece el ex Austin FC.
- Joaquín Freitas: El juvenil viene pidiendo pista y es una opción de recambio frecuente.
- Agustín Ruberto: Aunque corre desde atrás en la consideración, es el "9" de área por excelencia que tiene el plantel.
Desde su retorno triunfal en enero de 2025, el físico ha sido el principal rival de Driussi. Esta es su sexta lesión en apenas un año y medio, sumando desgarros, pubalgias y un esguince de tobillo. En total, el delantero ya se ha perdido 20 encuentros oficiales, una cifra alarmante para la máxima inversión que realizó el club en el último mercado de pases.
Con el Mundial 2026 en el horizonte y la necesidad de pelear en ambos frentes, River deberá aprender a vivir —y a ganar— sin su ancho de espadas. El sábado ante el "Tiburón", comenzará la primera prueba de este nuevo e inesperado escenario.
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