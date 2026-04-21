La decisión de Chacho Coudet con el plantel de River tras la caída en el Superclásico
El entrenador millonario le otorgó el lunes libre a sus jugadores para descomprimir tras la derrota ante Boca. El martes retomarán las prácticas en Ezeiza con la mirada puesta en Aldosivi.
El golpe del Superclásico caló hondo en Núñez, pero Eduardo Coudet prefiere apostar a la calma. Tras la seguidilla de cinco partidos en apenas 15 días y el desgaste físico y mental que significó el duelo en el Monumental, el "Chacho" decidió darle la jornada de lunes libre al plantel. La vuelta al trabajo será recién el martes por la mañana en el predio de Ezeiza.
La decisión de Coudet ya estaba planificada independientemente del resultado del domingo. Desde su llegada, el técnico no le había dado respiro a los jugadores, incluyendo una minipretemporada en Cardales durante la fecha FIFA. Con el invicto ya roto y los ánimos caldeados por la polémica del final, el cuerpo técnico entiende que este paréntesis servirá para retomar los entrenamientos con "cabeza fría".
Aunque el plantel descansa, la actividad no se detiene para el cuerpo médico. La gran preocupación de la jornada pasa por Sebastián Driussi, quien fue sometido a estudios para determinar la gravedad de la molestia en su isquiotibial izquierdo que lo sacó de la cancha a los 15 minutos del primer tiempo. En el club hay pesimismo: si se confirma el desgarro (el quinto desde su regreso a principios de 2025), el goleador será una baja sensible para los duelos clave que se avecinan.
Lo que viene para River
River no tiene margen para el lamento. El cronograma que le espera a Coudet para cerrar la fase inicial del Torneo Apertura y la Copa Sudamericana es exigente:
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Sábado: Recibe a Aldosivi en el Monumental (una prueba de fuego ante su gente).
Copa Sudamericana: Viaje a Brasil para enfrentar a Bragantino.
Torneo Apertura: Cierre del grupo ante Atlético Tucumán (partido pendiente).
Tras el martes, el objetivo del "Chacho" será recomponer las piezas de un equipo que, según su propia autocrítica, "perdió la forma" ante Boca. Con la ausencia confirmada de Driussi y el debate arbitral aún latente, River buscará demostrar que el traspié del domingo fue solo un tropiezo en el camino hacia la consolidación.
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