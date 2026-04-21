La decisión de Chacho Coudet con el plantel de River tras la caída en el Superclásico

Aunque el plantel descansa, la actividad no se detiene para el cuerpo médico. La gran preocupación de la jornada pasa por Sebastián Driussi, quien fue sometido a estudios para determinar la gravedad de la molestia en su isquiotibial izquierdo que lo sacó de la cancha a los 15 minutos del primer tiempo. En el club hay pesimismo: si se confirma el desgarro (el quinto desde su regreso a principios de 2025), el goleador será una baja sensible para los duelos clave que se avecinan.