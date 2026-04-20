"Soy socio vitalicio": de qué equipo era hincha Luis Brandoni
El emblemático actor y dirigente político fue también un apasionado por el fútbol y fanatizaba por uno de los grandes.
La partida de Luis Brandoni no solo deja un vacío en los escenarios y la política, sino también en las tribunas del Monumental, ya que el "Beto", como lo llamaban sus afectos, fue un ferviente defensor de la banda roja, llevando su pasión por River con la misma hidalguía y vehemencia con la que defendía sus ideales y las artes.
Para Brandoni, el fútbol no era un pasatiempo menor, sino una fibra constitutiva de la identidad nacional. Como socio vitalicio del club de Núñez, su amor por River trascendía el resultado del domingo.
En sus últimas apariciones públicas, como en sus recordadas visitas a la mesa de Mirtha Legrand, el actor solía alternar el análisis cultural con su mirada futbolera. “Soy de River. Soy socio vitalicio, pero estoy enojado con el fútbol argentino”, sentenciaba con la claridad que lo caracterizaba.
Su "enojo" no era con los colores, sino con el estado de las cosas. Brandoni utilizaba su plataforma para denunciar lo que consideraba una derrota social: la ausencia del público visitante.
Para el artista, que el fútbol argentino fuera el único lugar donde no se podía convivir en una cancha era una afrenta a la esencia misma del espectáculo popular.
Hoy, River despide a uno de sus hinchas más ilustres. Se va un hombre que hablaba de los goles en el Monumental con el mismo brillo en los ojos con el que recordaba una noche de estreno en el teatro.
El club de sus amores pierde a un socio que, hasta el final, pidió por un fútbol más justo, más abierto y, sobre todo, más argentino.
Quién fue Luis Brandoni
Con la partida de Luis Brandoni a los 86 años, el espectáculo argentino despide a uno de sus pilares más sólidos y versátiles.
Nacido en Dock Sud el 18 de abril de 1940, "Beto" construyó una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en un emblema de la identidad cultural nacional, destacándose no solo como un actor de raza, sino también como un ferviente dirigente gremial y político.
Seis décadas de excelencia interpretativa
Su debut profesional se produjo en 1962 en el Teatro Coliseo, formando parte de la comedia musical El novio. Desde aquel inicio, su presencia en los escenarios fue ininterrumpida, manteniéndose activo hasta sus últimas semanas de vida con la obra ¿Quién es quién?.
Su paso por el teatro incluye clásicos inolvidables como:
- Grandes éxitos: Parque Lezama, Made in Lanús, Art, El acompañamiento y La Patagonia rebelde.
- Obras de autor: Stefano, Panorama desde el puente, Don Arturo Illia y Gris de ausencia.
En el cine, su rostro quedó asociado a los mayores hitos de nuestra cinematografía. Desde el humor negro de Esperando la carroza y Cien veces no debo, hasta dramas profundos como La tregua, Darse cuenta y la reciente La odisea de los giles. También brilló en la televisión y plataformas, con éxitos masivos como Mi cuñado, Buscavidas, Vulnerables y producciones actuales de alcance internacional como Nada y El encargado.
Compromiso gremial y político
Más allá de las luces del escenario, Brandoni dejó una huella imborrable en la defensa de los trabajadores del espectáculo. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores en dos etapas clave:
- Entre 1972 y 1983: Un período marcado por el compromiso social y la resistencia. En 1974, debido a graves amenazas, debió abandonar el país, regresando al año siguiente para retomar su labor sindical.
- Entre 1996 y 1997: Volvió a liderar el gremio bajo la presidencia de Pepe Novoa, cargo al que renunció para dar el salto a la vida política nacional tras ser electo diputado.
Su sólida labor y su coherencia entre el arte y la militancia lo consolidaron como una figura de consulta y respeto. Hoy, el mundo de la cultura acompaña a sus familiares y seres queridos en el dolor, celebrando la vida de un hombre que, hasta su último aliento, honró la profesión de actor.
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