"Soy socio vitalicio": de qué equipo era hincha Luis Brandoni

Hoy, River despide a uno de sus hinchas más ilustres. Se va un hombre que hablaba de los goles en el Monumental con el mismo brillo en los ojos con el que recordaba una noche de estreno en el teatro.

El club de sus amores pierde a un socio que, hasta el final, pidió por un fútbol más justo, más abierto y, sobre todo, más argentino.

Quién fue Luis Brandoni

Con la partida de Luis Brandoni a los 86 años, el espectáculo argentino despide a uno de sus pilares más sólidos y versátiles.

Nacido en Dock Sud el 18 de abril de 1940, "Beto" construyó una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en un emblema de la identidad cultural nacional, destacándose no solo como un actor de raza, sino también como un ferviente dirigente gremial y político.

Seis décadas de excelencia interpretativa

Su debut profesional se produjo en 1962 en el Teatro Coliseo, formando parte de la comedia musical El novio. Desde aquel inicio, su presencia en los escenarios fue ininterrumpida, manteniéndose activo hasta sus últimas semanas de vida con la obra ¿Quién es quién?.

Su paso por el teatro incluye clásicos inolvidables como:

Grandes éxitos: Parque Lezama, Made in Lanús, Art, El acompañamiento y La Patagonia rebelde.

Parque Lezama, Made in Lanús, Art, El acompañamiento y La Patagonia rebelde. Obras de autor: Stefano, Panorama desde el puente, Don Arturo Illia y Gris de ausencia.

En el cine, su rostro quedó asociado a los mayores hitos de nuestra cinematografía. Desde el humor negro de Esperando la carroza y Cien veces no debo, hasta dramas profundos como La tregua, Darse cuenta y la reciente La odisea de los giles. También brilló en la televisión y plataformas, con éxitos masivos como Mi cuñado, Buscavidas, Vulnerables y producciones actuales de alcance internacional como Nada y El encargado.

Compromiso gremial y político

Más allá de las luces del escenario, Brandoni dejó una huella imborrable en la defensa de los trabajadores del espectáculo. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores en dos etapas clave:

Entre 1972 y 1983: Un período marcado por el compromiso social y la resistencia. En 1974, debido a graves amenazas, debió abandonar el país, regresando al año siguiente para retomar su labor sindical.

Un período marcado por el compromiso social y la resistencia. En 1974, debido a graves amenazas, debió abandonar el país, regresando al año siguiente para retomar su labor sindical. Entre 1996 y 1997: Volvió a liderar el gremio bajo la presidencia de Pepe Novoa, cargo al que renunció para dar el salto a la vida política nacional tras ser electo diputado.

Su sólida labor y su coherencia entre el arte y la militancia lo consolidaron como una figura de consulta y respeto. Hoy, el mundo de la cultura acompaña a sus familiares y seres queridos en el dolor, celebrando la vida de un hombre que, hasta su último aliento, honró la profesión de actor.