Hallaron muerto al profesor brasileño desparecido tras ir a una cita en el microcentro

Incluso, el joven aseguró que pudo mantener una conversación con el individuo, quien le aseguró que Neves Pereira se había retirado del departamento del lugar luego de “una pequeña discusión” a la misma hora que le envió el mensaje a su amigo.

profesor brasilero

El dato marcó el inicio de una investigación a cargo del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajó en conjunto con el consulado de Brasil, tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17.

Este lunes por la mañana se descubrió que Neves Pereira falleció en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía apenas unas horas después de su desaparición. Según confirmaron fuentes policiales a TN, el hombre había ingresado a la guardia por una descompensación psicotrópica debido al consumo de cocaína y se encontraba en la morgue como NN.

Quién era el profesor hallado muerto tras asistir a una cita

Danilo Neves Pereira tenía una reconocida trayectoria en Brasil. Durante 12 años se había desempeñado como profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a Buenos Aires, residió en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada. Tenía previsto defender su tesis doctoral en las próximas semanas.