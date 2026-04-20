Un triunfo histórico: la estadística que Boca rompió en el Monumental tras 254 Superclásicos

En total, en los 254 duelos del profesionalismo, es apenas la tercera vez que el Xeneize se impone 1-0 con un tanto desde los doce pasos. Por el lado de River, la historia es similar pero con la localía a su favor: solo le ganó dos veces a Boca por este resultado y con esta vía (en la Libertadores 2015 con Carlos Sánchez y en la Liga Profesional 2023 con Miguel Borja), y en ambas ocasiones fue en su propio estadio.