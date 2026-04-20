Un triunfo histórico: la estadística que Boca rompió en el Monumental tras 254 Superclásicos
El gol de penal de Leandro Paredes no solo valió tres puntos, sino que marcó un hito inédito en el profesionalismo: todos los detalles.
El Superclásico de este domingo no fue uno más para las vitrinas de la Ribera. Según reveló el reconocido estadista Mister Chip, la victoria de Boca por 1-0 ante River en Núñez dejó una marca que nunca se había producido en los 253 enfrentamientos oficiales anteriores: fue la primera vez en la historia que un equipo gana el Superclásico por la mínima diferencia con un gol de penal en condición de visitante.
Si bien Boca ya había logrado vencer a su eterno rival por 1-0 mediante la vía del penal, siempre lo había hecho en su casa. Los únicos antecedentes databan de los años 1962 y 1970, pero ambos encuentros se disputaron en La Bombonera. Lograrlo en el Monumental, con toda la presión del público local y en el último tramo del partido, le otorga a este éxito un tinte de epopeya estadística.
En total, en los 254 duelos del profesionalismo, es apenas la tercera vez que el Xeneize se impone 1-0 con un tanto desde los doce pasos. Por el lado de River, la historia es similar pero con la localía a su favor: solo le ganó dos veces a Boca por este resultado y con esta vía (en la Libertadores 2015 con Carlos Sánchez y en la Liga Profesional 2023 con Miguel Borja), y en ambas ocasiones fue en su propio estadio.
Este dato histórico solo sirve para profundizar la herida en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet. En River sostienen que la estadística pudo haber sido distinta si Darío Herrera o Héctor Paletta desde el VAR hubieran sancionado alguna de las dos jugadas que reclamó todo el estadio.
Mientras Boca celebra un triunfo que combina jerarquía individual y un récord histórico de visitante, el Millonario mastica bronca por lo que consideran un arbitraje que inclinó la balanza. Lo cierto es que, con polémica o sin ella, el nombre de Leandro Paredes ya quedó grabado como el autor del penal que rompió una racha centenaria en la casa del máximo rival.
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