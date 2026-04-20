"Si cobran el penal...": Oscar Ruggeri fue tajante sobre el triunfo de Boca en el Superclásico
El "Cabezón" cuestionó el resultado en el Monumental por la polémica del final. Apuntó contra el VAR y aseguró que la omisión del penal a favor de River condiciona la justicia del marcador.
La polémica por el cierre del Superclásico llegó a las pantallas de TV y Oscar Ruggeri fue el encargado de encender la mecha. Mientras el panel de F90 analizaba los méritos del equipo de la Ribera, el exdefensor de la Selección Argentina interrumpió el discurso dominante para lanzar una opinión que sacudió la mesa: para él, la victoria de Boca quedó bajo sospecha.
Cuando el Pollo Vignolo destacaba que el Xeneize había hecho los méritos necesarios para llevarse los tres puntos, Ruggeri fue lapidario: "Boca no lo gana bien, porque si cobran el penal no lo gana bien". Con esta frase, el campeón del mundo puso el foco en la acción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta, sugiriendo que el error arbitral de Darío Herrera y la inacción de Héctor Paletta en el VAR fueron determinantes.
A pesar de su crítica al desenlace, el "Cabezón" no omitió la jerarquía individual del equipo de Úbeda, aunque la resumió en una sola figura: "Ganó Boca por esas cosas que tiene Paredes", afirmó, haciendo referencia a la personalidad y efectividad del capitán para abrir el marcador desde los doce pasos.
Ruggeri también aprovechó su experiencia dentro de la cancha para analizar la reacción de los futbolistas de River en el último suspiro del encuentro. Según su visión, hubo un error de postura ante la tecnología: "Los jugadores no tienen que seguir el partido hasta que el árbitro no vaya a ver la jugada al VAR", sentenció, criticando que no se haya plantado el reclamo con más fuerza para forzar la revisión de la jugada.
De esta manera, la opinión del campeón del mundo se suma a las voces de Javier Castrilli y Rodolfo D'Onofrio, quienes también consideraron que el Millonario fue perjudicado. Mientras en la Ribera la fiesta sigue en canales de streaming y redes sociales, en los medios deportivos el debate sobre la "justicia" del 1-0 promete ser el tema central de la semana.
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