"Si cobran el penal...": Oscar Ruggeri fue tajante sobre el triunfo de Boca en el Superclásico

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Por sus comentarios sobre el #Superclasico pic.twitter.com/u9ktadjgSy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 20, 2026

Ruggeri también aprovechó su experiencia dentro de la cancha para analizar la reacción de los futbolistas de River en el último suspiro del encuentro. Según su visión, hubo un error de postura ante la tecnología: "Los jugadores no tienen que seguir el partido hasta que el árbitro no vaya a ver la jugada al VAR", sentenció, criticando que no se haya plantado el reclamo con más fuerza para forzar la revisión de la jugada.