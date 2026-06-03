Malestar en Francia por la entrega de entradas para el Mundial 2026: reclaman cambios

El reclamo se apoya en una realidad común para los grandes torneos internacionales. En una Copa del Mundo, los futbolistas suelen recibir solicitudes de entradas de padres, hermanos, parejas, amigos cercanos y otros allegados. En el caso francés, varios integrantes del plantel entienden que ocho localidades no alcanzan para cubrir la demanda generada por un acontecimiento de semejante relevancia deportiva.

A pesar de la incomodidad que generó la medida, el conflicto todavía se mantiene en una etapa moderada. Los jugadores optaron por evitar declaraciones públicas y prefieren canalizar el reclamo a través de conversaciones internas con la dirigencia. La intención de ambas partes es encontrar una solución que permita mejorar las condiciones sin alterar la armonía de la preparación mundialista.

francia

La postura del plantel también quedó reflejada en las actividades realizadas durante los últimos días. Aunque existe descontento por la cuestión de las entradas, todos los futbolistas participaron normalmente de los compromisos comerciales organizados por los patrocinadores de la selección. Ese comportamiento fue interpretado como una señal de buena voluntad y una demostración de que la prioridad sigue siendo el rendimiento deportivo.

Desde la Federación, por su parte, mantienen la postura inicial mientras analizan posibles alternativas para acercar posiciones. La proximidad del Mundial obliga a resolver el tema rápidamente para evitar que una cuestión administrativa termine generando distracciones innecesarias en un momento clave para el seleccionado.