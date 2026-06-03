Malestar en Francia por la entrega de entradas para el Mundial 2026: reclaman cambios
A pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, una decisión de la Federación Francesa de Fútbol provocó incomodidad dentro del plantel dirigido por Didier Deschamps.
La Selección de Francia atraviesa las últimas jornadas de preparación para el Mundial 2026 con el objetivo de volver a pelear por el título y sumar una nueva estrella a su historia. Sin embargo, cuando el foco debería estar exclusivamente puesto en la competencia, surgió una situación extradeportiva que generó molestia entre los futbolistas y obligó a la dirigencia a abrir una instancia de diálogo para evitar que el conflicto escale.
La controversia gira alrededor de la distribución de entradas para los partidos que disputará el seleccionado francés durante la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) comunicó recientemente a los integrantes del plantel cuál será la cantidad de localidades disponibles para familiares y allegados durante el torneo.
La decisión no cayó bien dentro del grupo. De acuerdo con la información difundida en Francia, cada jugador contará con ocho entradas por encuentro. El punto que provocó el descontento es que solamente dos de esos boletos serán entregados sin costo, mientras que los seis restantes deberán ser adquiridos por los propios futbolistas.
La noticia fue transmitida durante una reunión encabezada por Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, y rápidamente despertó cuestionamientos entre varios integrantes del plantel. Los jugadores consideran que la cantidad asignada resulta insuficiente para un evento de semejante magnitud, especialmente teniendo en cuenta que muchos de sus familiares deberán realizar largos viajes para acompañarlos durante la competencia.
El reclamo se apoya en una realidad común para los grandes torneos internacionales. En una Copa del Mundo, los futbolistas suelen recibir solicitudes de entradas de padres, hermanos, parejas, amigos cercanos y otros allegados. En el caso francés, varios integrantes del plantel entienden que ocho localidades no alcanzan para cubrir la demanda generada por un acontecimiento de semejante relevancia deportiva.
A pesar de la incomodidad que generó la medida, el conflicto todavía se mantiene en una etapa moderada. Los jugadores optaron por evitar declaraciones públicas y prefieren canalizar el reclamo a través de conversaciones internas con la dirigencia. La intención de ambas partes es encontrar una solución que permita mejorar las condiciones sin alterar la armonía de la preparación mundialista.
La postura del plantel también quedó reflejada en las actividades realizadas durante los últimos días. Aunque existe descontento por la cuestión de las entradas, todos los futbolistas participaron normalmente de los compromisos comerciales organizados por los patrocinadores de la selección. Ese comportamiento fue interpretado como una señal de buena voluntad y una demostración de que la prioridad sigue siendo el rendimiento deportivo.
Desde la Federación, por su parte, mantienen la postura inicial mientras analizan posibles alternativas para acercar posiciones. La proximidad del Mundial obliga a resolver el tema rápidamente para evitar que una cuestión administrativa termine generando distracciones innecesarias en un momento clave para el seleccionado.
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