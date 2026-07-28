Francia inició una nueva era: Zinedine Zidane asumió como nuevo seleccionador nacional
Después de casi cinco años sin dirigir, el campeón del mundo en 1998 afrontará su primer desafío al frente de una selección y reemplazará a Didier Deschamps.
La Selección de Francia comenzó oficialmente una nueva etapa con la confirmación de Zinedine Zidane como director técnico del equipo nacional. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este martes la contratación del exfutbolista, que asumirá el cargo luego de la salida de Didier Deschamps, quien puso punto final a un exitoso ciclo de 14 años al frente del conjunto francés.
La presentación se llevó a cabo en París y estuvo encabezada por el presidente de la Federación, Philippe Diallo, quien destacó la importancia de incorporar a una de las máximas figuras de la historia del fútbol francés para conducir al seleccionado en los próximos desafíos internacionales. Además, confirmó que el vínculo firmado tendrá una duración de cuatro años.
Durante el acto oficial, Diallo remarcó el significado que representa la llegada de Zidane al banco de suplentes de Les Bleus y recordó que el exjugador siempre manifestó públicamente su deseo de dirigir al combinado nacional. “Este es un momento excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, expresó el dirigente durante la conferencia de prensa en la que se oficializó el nombramiento.
Zinedine Zidane fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Francia
La designación de Zidane era una posibilidad que desde hacía tiempo aparecía entre las principales especulaciones del fútbol francés. Cada vez que se acercaba el final del ciclo de Didier Deschamps, el nombre del exentrenador del Real Madrid surgía como el principal candidato para asumir la conducción del seleccionado gracias a su prestigio, su recorrido como futbolista y el éxito que consiguió como técnico.
A los 54 años, el exvolante ofensivo volverá a ocupar un banco de suplentes luego de casi un lustro de inactividad. Su última experiencia fue en el Real Madrid, institución de la que se despidió en 2021 tras protagonizar una de las etapas más exitosas de la historia moderna del club.
Durante su paso por la entidad española construyó un palmarés extraordinario. Bajo su conducción, el conjunto merengue conquistó tres ediciones consecutivas de la Champions League, un logro sin precedentes en el formato moderno del torneo. Además, obtuvo dos títulos de LaLiga y sumó varias conquistas nacionales e internacionales que consolidaron su prestigio como entrenador.
Ahora, el desafío será completamente distinto. Por primera vez en su carrera dirigirá una selección nacional, precisamente aquella con la que escribió algunas de las páginas más importantes del fútbol francés como jugador. Zidane fue el gran referente del equipo campeón del mundo en 1998 y también levantó la Eurocopa 2000, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos deportivos del país.
Su llegada marca el cierre definitivo de una etapa encabezada por Didier Deschamps, quien permaneció durante 14 años al frente de Francia y consiguió importantes resultados, entre ellos la conquista del Mundial de Rusia 2018 y múltiples presencias en las instancias decisivas de los grandes torneos internacionales.
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