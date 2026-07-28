Francia inició una nueva era: Zinedine Zidane asumió como nuevo seleccionador nacional

Durante su paso por la entidad española construyó un palmarés extraordinario. Bajo su conducción, el conjunto merengue conquistó tres ediciones consecutivas de la Champions League, un logro sin precedentes en el formato moderno del torneo. Además, obtuvo dos títulos de LaLiga y sumó varias conquistas nacionales e internacionales que consolidaron su prestigio como entrenador.

Ahora, el desafío será completamente distinto. Por primera vez en su carrera dirigirá una selección nacional, precisamente aquella con la que escribió algunas de las páginas más importantes del fútbol francés como jugador. Zidane fue el gran referente del equipo campeón del mundo en 1998 y también levantó la Eurocopa 2000, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos deportivos del país.

Su llegada marca el cierre definitivo de una etapa encabezada por Didier Deschamps, quien permaneció durante 14 años al frente de Francia y consiguió importantes resultados, entre ellos la conquista del Mundial de Rusia 2018 y múltiples presencias en las instancias decisivas de los grandes torneos internacionales.