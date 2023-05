Mundial Sub-20: taparon un cartel de las Islas Malvinas en el estadio de Mendoza

“El hecho ha producido una gran indignación en Mendoza y otras provincias”, expresó Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería Argentina.

estadio malvinas argentinas

El secretario recordó la polémica sobre la posibilidad de que se le cambiara el nombre al estadio por imposición de la FIFA según lo cual, en lugar de “Malvinas Argentinas” sería llamado solamente “Mendoza” por ser la provincia sede.

"Es una situación que atenta contra nuestro régimen constitucional. La Constitución Nacional dice que las Malvinas son parte del territorio argentino”, sostuvo Carmona en C5N.

Cabe recordar que la FIFA tiene prohibida la expresión política en eventos deportivos organizados por la institución internacional.

Al respecto, Carmona consideró que “desde la FIFA no puede alegarse que esta es una cuestión política, porque para nosotros no lo es, no es cuestión de partidismo".

mendoza cartel malvinas

Según Carmona, en otros torneos internacionales “nunca se planteó modificar el nombre del estadio ni se retiraron los símbolos que identifican al nombre del estadio”.

“Si fue una imposición de la FIFA, Argentina tiene que protestar ante la institución internacional, como lo hacemos en todos los casos en los que se pretende relativizar el carácter argentino de las Islas Malvinas”, reclamó.

Carmona adelantó que se enviará una notificación de manera formal “solicitando que se restablezcan los símbolos nacionales y vinculados a Malvinas, por una cuestión de naturaleza constitucional y de política de Estado”.