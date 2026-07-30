Manchester City apunta a Gerónimo Rulli para reforzar el arco de cara a la nueva temporada
El arquero argentino, que actualmente defiende los colores del Olympique de Marsella, aparece como el principal candidato para incorporarse al conjunto inglés.
Gerónimo Rulli podría convertirse en uno de los protagonistas del mercado de pases europeo. El arquero argentino figura entre las prioridades del Manchester City, que analiza incorporarlo para reforzar su plantel de cara a una nueva temporada en la Premier League. La institución inglesa busca sumar experiencia en un puesto clave y el futbolista surgido en Estudiantes de La Plata aparece como el elegido para ocupar el lugar que dejaría vacante James Trafford, quien está muy cerca de concretar su transferencia al Leeds United.
La información fue dada a conocer por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que el guardameta argentino encabeza la lista de opciones que maneja el club inglés. De concretarse la operación, Rulli pasaría a integrar el plantel dirigido por Enzo Maresca y competiría como relevo del italiano Gianluigi Donnarumma, quien sería el arquero titular del equipo.
El ex Villarreal atraviesa un buen presente en el Olympique de Marsella, institución a la que llegó en 2024 y donde logró consolidarse rápidamente. Su continuidad en el fútbol francés parecía asegurada, aunque el interés de uno de los clubes más poderosos de Europa podría modificar el panorama en las próximas semanas.
Gerónimo Rulli es pretendido por Manchester City para ser alternativa de Donnarumma
Rulli, de 34 años, viene de integrar el plantel de la Selección Argentina que alcanzó la final del Mundial 2026, torneo en el que volvió a desempeñarse como alternativa de Emiliano "Dibu" Martínez. Además, forma parte del grupo que consiguió la histórica consagración en Qatar 2022, un antecedente que incrementa su prestigio y experiencia en competencias de máxima exigencia.
El arquero mantiene contrato con el Marsella hasta junio de 2027. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, su ficha está valuada en alrededor de seis millones de euros, una cifra accesible para un club con el poder económico del Manchester City, que continúa planificando su plantel tras el cierre del exitoso ciclo encabezado por Pep Guardiola.
Durante la última temporada, Rulli disputó 38 encuentros con el conjunto francés y fue una de las piezas más importantes del equipo. Sus actuaciones le permitieron mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni y también despertar el interés de distintas instituciones. Meses atrás, incluso, su nombre apareció vinculado a Boca como una posible alternativa para reemplazar a Agustín Marchesín durante el período en que el arquero atravesó una lesión.
Sin embargo, el interés del City representa un escenario completamente distinto. La posibilidad de desembarcar en la Premier League y formar parte de uno de los equipos con mayores aspiraciones del continente aparece como una oportunidad difícil de rechazar para un futbolista que acumula una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Si las conversaciones prosperan, el argentino podría afrontar un nuevo desafío en su carrera y sumarse a uno de los grandes candidatos a pelear por todos los títulos de la temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario