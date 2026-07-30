Manchester City apunta a Gerónimo Rulli para reforzar el arco de cara a la nueva temporada

Durante la última temporada, Rulli disputó 38 encuentros con el conjunto francés y fue una de las piezas más importantes del equipo. Sus actuaciones le permitieron mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni y también despertar el interés de distintas instituciones. Meses atrás, incluso, su nombre apareció vinculado a Boca como una posible alternativa para reemplazar a Agustín Marchesín durante el período en que el arquero atravesó una lesión.

Sin embargo, el interés del City representa un escenario completamente distinto. La posibilidad de desembarcar en la Premier League y formar parte de uno de los equipos con mayores aspiraciones del continente aparece como una oportunidad difícil de rechazar para un futbolista que acumula una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Si las conversaciones prosperan, el argentino podría afrontar un nuevo desafío en su carrera y sumarse a uno de los grandes candidatos a pelear por todos los títulos de la temporada.