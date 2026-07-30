Mia Khalifa explicó por qué mantiene sus críticas contra la Argentina en las redes sociales

Fue entonces cuando Khalifa reveló que, antes del Mundial, incluso simpatizaba con la Selección argentina. “Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron”, escribió en X, en referencia al encuentro disputado durante la Copa del Mundo.

Con ese mensaje, la influencer sostuvo que el punto de quiebre fue el partido entre Argentina y Egipto, un compromiso que terminó con triunfo albiceleste por 3-2 y que estuvo rodeado de cuestionamientos arbitrales por parte del conjunto africano. Tras ese encuentro, Khalifa comenzó una seguidilla de publicaciones en respaldo al seleccionado egipcio y contra el equipo argentino.

En aquel momento, una de sus frases que más repercusión tuvo fue: “Ahora sí que soy una egipcia más”, expresión que marcó el inicio de una serie de comentarios críticos que se prolongó durante todo el campeonato y que incluso continuó después de la final.

En los últimos días también trascendió un análisis que señalaba que este tipo de publicaciones podría responder, además, a una estrategia de posicionamiento digital. Según esa interpretación, los mensajes con una fuerte carga de confrontación generan un nivel de interacción considerablemente superior en redes sociales, aumentando el alcance y la visibilidad de quienes los publican.