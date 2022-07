Julián Álvarez ya habló como nuevo jugador del Manchester City: qué dijo

“Estoy increíblemente feliz y me siento listo para jugar en el City. Este es, sin duda, uno de los equipos más grandes del fútbol mundial. Solo hay que ver lo que ha ganado este equipo en la última década para entender la calidad de la configuración. Me siento seguro de que puedo prosperar aquí. El estilo de juego que fomenta Pep es emocionante y no veo la hora de ser parte de él”, comenzó La Araña.