Adiós tras nueve temporadas: Bernardo Silva cierra una era dorada en Manchester City
El mediocampista portugués anunció su salida del club inglés y pondrá fin a un ciclo marcado por títulos, protagonismo y una huella imborrable en la historia reciente del equipo.
Bernardo Silva le pondrá punto final a su etapa en el Manchester City. El mediocampista confirmó que dejará la institución al finalizar la temporada, cerrando así un ciclo de nueve años en el que se convirtió en una pieza clave y en uno de los jugadores más representativos de la era moderna del club. La noticia se conoció a través de un comunicado del propio futbolista, en el que expresó su emoción por todo lo vivido durante su estadía en Inglaterra.
“En unos meses será momento de decir adiós a la ciudad donde no solo ganamos tanto como club de fútbol, sino también donde comencé mi matrimonio y mi familia”, escribió, dejando en claro que su vínculo con Manchester trasciende lo deportivo.
En su despedida, el portugués también recordó sus inicios y el camino recorrido: “Cuando llegué hace nueve años, estaba siguiendo el sueño de un niño pequeño, queriendo triunfar en la vida, queriendo lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso. Lo que siempre atesoraré en mi corazón”.
Con su salida, el City pierde a uno de los símbolos de una de las etapas más exitosas de su historia. Silva no solo deja títulos y estadísticas, sino también una identidad de juego y una conexión especial con el club que difícilmente será olvidada.
La impecable carrera de Bernardo Silva en Manchester City llegó a su fin
Su llegada al City se produjo en la temporada 2017/18, procedente del AS Mónaco. Desde sus primeros partidos comenzó a mostrar su calidad, con un debut en la Carabao Cup en el que aportó una asistencia. Con el correr del tiempo, fue ganándose un lugar en el equipo hasta convertirse en una de las piezas más confiables para Pep Guardiola, quien lo transformó en un futbolista indispensable dentro de su esquema.
A lo largo de estos años, Silva no solo se destacó por su talento, sino también por su versatilidad y compromiso táctico, lo que le valió el reconocimiento de compañeros, entrenadores e hinchas. Su capacidad para aparecer en momentos clave quedó reflejada en actuaciones memorables, como sus goles en semifinales de FA Cup ante el Chelsea FC o su doblete frente al Real Madrid en la Champions League.
Los números respaldan su importancia en el club. En nueve temporadas disputó 451 partidos, convirtió 76 goles y brindó 77 asistencias, cifras que lo ubican entre los diez jugadores con más presencias en la historia del Manchester City. Además, fue uno de los protagonistas del histórico triplete conseguido en la temporada 2022/23, cuando el equipo ganó la Premier League, la FA Cup y la Champions League.
Su palmarés es impactante: seis títulos de Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, cinco Copas de la Liga, dos FA Cup y tres Supercopas. El último trofeo lo levantó recientemente, tras vencer al Arsenal FC en la final de la Carabao Cup, en la que además tuvo el honor de ser capitán.
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