Adiós tras nueve temporadas: Bernardo Silva cierra una era dorada en Manchester City

A lo largo de estos años, Silva no solo se destacó por su talento, sino también por su versatilidad y compromiso táctico, lo que le valió el reconocimiento de compañeros, entrenadores e hinchas. Su capacidad para aparecer en momentos clave quedó reflejada en actuaciones memorables, como sus goles en semifinales de FA Cup ante el Chelsea FC o su doblete frente al Real Madrid en la Champions League.

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Los números respaldan su importancia en el club. En nueve temporadas disputó 451 partidos, convirtió 76 goles y brindó 77 asistencias, cifras que lo ubican entre los diez jugadores con más presencias en la historia del Manchester City. Además, fue uno de los protagonistas del histórico triplete conseguido en la temporada 2022/23, cuando el equipo ganó la Premier League, la FA Cup y la Champions League.

Su palmarés es impactante: seis títulos de Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, cinco Copas de la Liga, dos FA Cup y tres Supercopas. El último trofeo lo levantó recientemente, tras vencer al Arsenal FC en la final de la Carabao Cup, en la que además tuvo el honor de ser capitán.