Censura en Inglaterra: la dura decisión del Manchester United con la prensa

"Estamos tomando medidas contra varios medios. No por publicar noticias que no nos gustan, sino por hacerlo sin contactarnos primero para darnos la oportunidad de comentar, cuestionar o contextualizar", detalló el comunicado del United.

Luego, en conferencia de prensa, ten Hag aseguró que los periodistas "deberían" haberlo contactado y "no publicar" artículos a sus "espaldas". Al mismo tiempo, el entrenador aprovechó para desmentir la crisis del vestuario y aseguró que se siente apoyado por el plantel.

"No la hay. En cada equipo siempre hay jugadores que juegan poco o nada y que están menos contentos. Pero no hay ningún problema. Hay muchos rumores pero eso no significa que nos estemos distrayendo", remarcó.

Manchester United, que está séptimo en la Premier League con 24 puntos, recibirá este miércoles, con Alejandro Garnacho cómo titular, a Chelsea, de Mauricio Pochettino y Enzo Fernández, desde las 17:15 en uno de los partidos más atractivos de la fecha 15.