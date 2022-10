La multa a Cristiano Ronaldo por abandonar el estadio

El pasado miércoles, en el encuentro que Manchester United le ganó 2-0 a Tottenham, Cristiano Ronaldo no sumó ni un minuto y volvió a ser noticia, ya que, enojado por esta situación, abandonó el campo de juego hacia los vestuarios en el tiempo adicional, luego de ver que Ten Hag no lo había puesto. Desde Diario As aseguran que habrá sanciones.