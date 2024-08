Así le respondieron a Manuel Adorni desde las redes sociales oficiales de Diego Maradona

adorni maradona

La ausencia de Diego Maradona entre las menciones fue notada rápidamente por los periodistas presentes en la sala, y se lo hicieron notar rápidamente. Ante esto, Adorni contestó: “¿Quién?”, y ante la insistencia, respondió: “Ah... Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Esto generó gran repudio en las redes sociales, pero esto no quedó ahí ya que hubo una respuesta oficial desde la cuentas de Diego Armando Maradona: "El zurdo que te 'olvidaste', es el ídolo de todos los que nombraste... Feliz día a todas y a todos los que, a diario, se sobreponen a las dificultades de un mundo diseñado sólo para diestros", escribieron, junto a una foto del 10 con la camiseta argentina pateando la pelota con su zurda infinita.

Posteo cuenta Maradona

Dalma Maradona destrozó a Manuel Adorni

Tras escuchar lo que dijo el vocero presidencial durante su programa en el canal de stream Bondi, la hija mayor de Diego Maradona consultó: "¿Le contesto al muppet o no? Capaz ni hace falta", a lo que Ángel de Brito respondió: "Hace falta, para mí hace re falta".

"Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene un pensamiento propio... Es el vocero de alguien, no puede decir lo que piensa él", continuó diciendo Dalma.

Y agregó: "Hace un paso de comedia de hacer que se olvida, horriblemente actuado, y cuando le dicen 'Maradona', dice: '¿quién?'. Mirá, te voy a decir una cosa: te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos te hacés el boludo diciendo que no la conocés".

Pero fiel al estilo familiar, la actriz destacó: "Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que no podés negar. Sí, obviamente, te podés hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero no sé a qué va con esto. La verdad, es un muppet".

"Preguntale a todos los que nombraste, Messi, Ginobilli, Di María y Maravilla Martínez, ¿qué opinan del zurdo que te olvidate? ¿Quién te conoce a vos? Todos los que bardean a mi papá ahora, me hacen reír. Con mi papá vivo esto no lo hace porque se lo come en un pancho. Vos no existís, muppet; mi papá si", concluyó.

dalma maradona