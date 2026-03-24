Netflix: el drama turco que enamora por su historia atrapante de amor
Las películas turcas ganan cada vez más protagonismo, especialmente aquellas que combinan romance, drama y emociones intensas.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas turcas se posicionan como una de las opciones más elegidas por los suscriptores. En este caso, una historia logró destacarse a nivel mundial por su tono emotivo y su relato romántico.
Esta película turca, dirigida por Ozan Açiktan, propone una mirada íntima sobre el primer amor, los vínculos adolescentes y el paso a la adultez, todo enmarcado en un paisaje costero que acompaña cada emoción.
La historia transcurre en el verano de 1997, en el sur de Turquía, donde un grupo de jóvenes comienza a experimentar sentimientos nuevos en un contexto marcado por el mar, los acantilados y una atmósfera tan intensa como nostálgica.
De qué trata "Aquel verano"
La película sigue a Deniz, un joven de 16 años que viaja, como todos los años, a la casa de verano de su familia. Sin embargo, esta vez todo cambia: atraviesa una etapa de transformación personal donde las emociones empiezan a tener un peso distinto.
En ese contexto, se reencuentra con Asli, una chica del pueblo por la que siempre sintió algo especial. Pero sus planes se ven alterados cuando descubre que ella está interesada en otra persona, lo que lo lleva a enfrentarse por primera vez al desamor.
A partir de ahí, la historia se desarrolla como un relato sobre el crecimiento, la identidad y los vínculos, en el que cada personaje atraviesa su propio proceso emocional.
Con una narrativa sensible y paisajes que acompañan la historia, la película logra transmitir la intensidad de una etapa de la vida donde todo se vive por primera vez.
“Aquel verano” es una de esas películas de Netflix que logra conectar con el espectador desde lo emocional, con una historia simple pero profunda, ideal para quienes buscan un drama romántico con sensibilidad y una fuerte carga nostálgica.
Reparto de "Aquel verano"
El elenco de esta película de Netflix está compuesto por:
- Fatih Ahin
- Ece Çemioglu
- Halit Özgür Sar
Tráiler de "Aquel verano"
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