Netflix: el drama turco que enamora por su historia atrapante de amor

A partir de ahí, la historia se desarrolla como un relato sobre el crecimiento, la identidad y los vínculos, en el que cada personaje atraviesa su propio proceso emocional.

Con una narrativa sensible y paisajes que acompañan la historia, la película logra transmitir la intensidad de una etapa de la vida donde todo se vive por primera vez.

“Aquel verano” es una de esas películas de Netflix que logra conectar con el espectador desde lo emocional, con una historia simple pero profunda, ideal para quienes buscan un drama romántico con sensibilidad y una fuerte carga nostálgica.

Reparto de "Aquel verano"

El elenco de esta película de Netflix está compuesto por:

Fatih Ahin

Ece Çemioglu

Halit Özgür Sar

Tráiler de "Aquel verano"