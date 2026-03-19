Irónico posteo de Manuel Adorni en medio de rumores de salida: "Flamante jefe de Gabinete"
El funcionario se escuda en Javier Milei mientras se suman nuevos escándalos por la dificultad de argumentar su patrimonio.
En un contexto de máxima incertidumbre y con la mira judicial puesta sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apeló a la ironía para intentar desactivar los rumores de su desplazamiento, mientras se le siguen sumando escándalos.
Este jueves, a través de sus redes sociales, el funcionario publicó una fotografía junto a Javier Milei con un mensaje que buscó ridiculizar las versiones que aseguran que este fin de semana dejaría su cargo.
La publicación, realizada en su cuenta oficial de X, muestra a Adorni sonriente junto al mandatario, quien aparece vestido con el mameluco de YPF. El texto, fiel a su estilo de comunicación directa y provocadora, reza: "El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin.".
Con este movimiento, el ministro intentó dar una señal de respaldo total por parte de Milei, utilizando el humor para desestimar las versiones periodísticas que hablaban de una "salida inminente" tras las recientes denuncias por enriquecimiento ilícito y el escándalo de los vuelos privados.
Sin embargo, la maniobra comunicacional no fue recibida con la misma liviandad por todo el arco político y mediático. Diversos analistas y sectores de la oposición señalaron que el posteo, lejos de demostrar fortaleza, evidencia una "necesidad de auxilio".
Las principales críticas se centraron en que Adorni, ante la gravedad de las acusaciones sobre su vivienda no declarada en el Country Indio Cuá, optó por "escudarse" detrás del Presidente en lugar de brindar explicaciones técnicas o patrimoniales.
Manuel Adorni acumula varias jornadas bajo la lupa
A pesar de la desmentida irónica, la tensión en el entorno de la Casa Rosada no ha mermado. La suspensión de actividades como el "Tour de la Gratitud" en Tucumán y el hermetismo sobre los próximos pasos de la gestión mantienen a Adorni en una posición delicada.
Mientras el funcionario intenta "jugar" con la noticia de su salida, la Justicia Federal avanza en el peritaje de sus ingresos, contrastando su sueldo público con los gastos suntuarios que han salido a la luz en las últimas semanas.
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