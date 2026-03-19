Irónico posteo de Manuel Adorni en medio de rumores de salida: "Flamante jefe de Gabinete"

Las principales críticas se centraron en que Adorni, ante la gravedad de las acusaciones sobre su vivienda no declarada en el Country Indio Cuá, optó por "escudarse" detrás del Presidente en lugar de brindar explicaciones técnicas o patrimoniales.

Manuel Adorni acumula varias jornadas bajo la lupa

A pesar de la desmentida irónica, la tensión en el entorno de la Casa Rosada no ha mermado. La suspensión de actividades como el "Tour de la Gratitud" en Tucumán y el hermetismo sobre los próximos pasos de la gestión mantienen a Adorni en una posición delicada.

Mientras el funcionario intenta "jugar" con la noticia de su salida, la Justicia Federal avanza en el peritaje de sus ingresos, contrastando su sueldo público con los gastos suntuarios que han salido a la luz en las últimas semanas.