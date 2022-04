Arrancó la subasta de la camiseta que Maradona usó contra Inglaterra en México '86: de cuánto fue la oferta inicial

Según se informa en la página, ya se registró una oferta inicial por 4 millones de libras esterlinas (poco más de cinco millones de dólares) que era el piso que habían puesto los encargados de la subasta.

camiseta maradona 1986 subasta

El máximo es de 6 millones de libras esterlinas pero desde Sotheby's aseguraron que seguramente superará ese precio.

La camiseta pertenece al jugador inglés Steve Hodge, quien decidió venderla luego de 36 años.

La casa de subastas Sotheby's realizó un minucioso trabajo y confirmó que la camiseta es la que usó Maradona en el segundo tiempo para convertir los históricos goles del triunfo 2-1 en los cuartos de final de México 1986.

La polémica por la camiseta

La empresa verificó la autenticidad de la prenda, ya que, también hizo un análisis científico de la misma con la agencia Resolution Photomatching, especialista en analizar ropa e indumentaria histórica de gran valor.

Sin embargo, Dalma Maradona, una de las hijas del ex capitán argentino, dijo que esta camiseta no es la original. "La del primer tiempo la cambias porque no sabes que va a pasar en el segundo, me imagino. No la tiene este hombre, pobre, igual. No la tiene él. Fehacientemente. Sé quién la tiene. Yo sé perfectamente que él no la tiene. No creo que sea esa. Es más, no es. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura".

La empresa, por su parte, afirmó que encontró coincidencias en el parche frontal, la alineación de las franjas azules con el escudo personalizado, los números especiales en la espalda y los detalles en las mangas entre la remera del segundo tiempo y la que se subastará.