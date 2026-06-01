Quién es Simón Escobar, el pibe de Vélez que puede quedar detrás de Diego Maradona en la Selección Argentina

El juvenil Simón Escobar, lateral izquierdo de Vélez, se encuentra ante una oportunidad única. Con apenas 16 años, forma parte del grupo de futbolistas adicionales elegidos por Lionel Scaloni para sumarse a la delegación de la Selección Argentina en Estados Unidos durante los entrenamientos y amistosos previos al Mundial 2026. Si suma minutos en los compromisos ante Honduras (6 de junio) o Islandia (9 de junio), grabará su nombre en los libros de oro del fútbol nacional.