Quién es Simón Escobar, el pibe de Vélez que puede quedar detrás de Diego Maradona en la Selección Argentina
Según Gastón Edul, el futbolista del Fortín tiene chances de sumar algunos minutos teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores que llegaron tocados a la previa de la Copa del Mundo.
El juvenil Simón Escobar, lateral izquierdo de Vélez, se encuentra ante una oportunidad única. Con apenas 16 años, forma parte del grupo de futbolistas adicionales elegidos por Lionel Scaloni para sumarse a la delegación de la Selección Argentina en Estados Unidos durante los entrenamientos y amistosos previos al Mundial 2026. Si suma minutos en los compromisos ante Honduras (6 de junio) o Islandia (9 de junio), grabará su nombre en los libros de oro del fútbol nacional.
De concretarse su debut en la gira previa, Escobar se transformará de manera oficial en el segundo jugador más joven de toda la historia en debutar con la Selección Mayor de Argentina. Según el periodista Gastón Edul, el futbolista del Fortín tiene chances de sumar algunos minutos teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores que llegaron tocados a la previa de la Copa del Mundo.
La tabla histórica de precocidad quedaría liderada de la siguiente manera
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Diego Armando Maradona: Debutó el 27 de febrero de 1977 ante Hungría en La Bombonera, con tan solo 16 años, 3 meses y 28 días. Una plusmarca imbatible desde hace casi cinco décadas.
Simón Escobar: Si debuta, por ejemplo, en el primer amistoso ante Honduras, lo haría con 16 años, 10 meses y 20 días, ubicándose inmediatamente por detrás de Pelusa.
Quién es Simón Escobar, la joya de Vélez
Nacido el 17 de julio de 2009 en Merlo, provincia de Buenos Aires, el defensor viene quemando etapas a una velocidad asombrosa:
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Líder en las juveniles: Fue una pieza fija en las convocatorias de Diego Placente, llegando a ser el capitán del seleccionado Sub-17 en el último Sudamericano de la categoría, donde se consagraron subcampeones. También disputó el Mundial juvenil en Qatar.
Debut en Primera: Su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino con la camiseta de Vélez se dio recientemente en el empate 1-1 ante Newell's Old Boys.
El llamado de Scaloni: Sus grandes actuaciones en el lateral izquierdo despertaron el interés del cuerpo técnico de la Mayor, que decidió incluirlo como un proyecto a futuro para que empiece a ganar roce internacional con los campeones del mundo.
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