Fea reacción de Peter Shilton tras la subasta de la camiseta de Maradona

En diálogo con el portal británico The Sun reveló que luego de que terminó aquel encuentro que dejó afuera del Mundial a la selección inglesa, él no sabía que su compañero Steve Hodgey había intercambiado la casaca con Maradona. Incluso, está convencido de que el ex mediocampista guardó el secreto a propósito: “Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”.

mano_de_dios.jpg El puño izquierdo de Maradona llega antes que Shilton

En este sentido, agregó: “Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego”.

Shilton se alegró porque Hodgey ha conseguido embolsar una fortuna por haber subastado esa reliquia deportiva y además festejó que ningún argentino la tenga hoy en día, ya que un grupo de Abu Dhabi habría sido el ganador de la puja: “Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista”.

El ex arquero de 72 años que ganó dos Champions League con el Nottingham Forest reconoció que nadie podría haber imaginado después de aquel encuentro en el que Maradona anotó el Gol del Siglo y La Mano de Dios que esa prenda podría valer tanto años más tarde: “Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho”.

Dolido por aquella eliminación, Shilton al menos sonríe por su ex compañero: “Me alegro por él. Él tiene venganza por todos nosotros. Ha ganado una gran cantidad de dinero con Maradona engañándonos. Es una fortuna para lo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera”.