Se subastó la camiseta de Maradona: a cuánto se vendió

“Después de la entrevista bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos”, había contado Hodge.

Maradona, por su parte, se había referido al mismo episodio en su libro “Mi Mundial, mi verdad”: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos”.

La licitación había sido presentada el pasado 20 de abril en una galería de Londres y finalmente fue subastada en el sitio británico Sotheby’s.

Al cierre de la subasta, la oferta ganadora fue por 7.142.500 libras esterlinas, el equivalente, aproximado, es 8.929.241 dólares.

camiseta maradona 1986 subasta

La camiseta es la que utilizó Maradona durante el segundo tiempo del partido contra los ingleses.

Una delegación argentina liderada por Marcelo Ordas, - titular de Legends, empresa que tiene la mayor colección privada de camisetas usadas del mundo – había llegado a Londres con la intención de comprar la prenda con una oferta de más de 5 millones de libras, según informó el sitio itvnews.

Según la periodista británica Chloe Keedy, Ordás le informó que la familia de Diego Maradona no está contenta con la subasta y que la camiseta debería estar en Argentina.