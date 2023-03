El rival de Maravilla Martínez: de decir que le pagaron para perder a disculparse

Teherán dijo que le habían ofrecido originalmente 3.000 dólares "limpios" para pelear contra Maravilla, y que luego esa cifra ascendió a 5.000 "para que perdiera". La denuncia, se interpretaba, aparecía porque la ausencia de esa plata. De hecho, el cafetero acusaba a un par de promotores de haberse metido en el medio para sacarle dinero de una supuesta deuda anterior.

"Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, acusó Teherán en el primer video.

Transcurridas las horas, en medio del revuelo, Teherán salió a ofrecer disculpas, aclarando qué había pasado, en una circunstancia particular. "Arrepentido con lo del video que subí anoche. Una persona ajena se me acercó al camerino después de la pelea y me indicó que dijera esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, una excelente persona. Disculpas al Chino Maidana. A Río Productions, a Molina", arrancó.

Y agregó que la denuncia la hizo por desquite producto de la rápida derrota: "También, por cierto, respecto al golpe que recibí anoche en el combate, Maravilla te pido disculpas. Que sigas adelante, con futuro teniendo 48 años. Una persona se me acercó diciendo que dijera esas palabras, cometí ese error por rabia e impotencia por no poder ganarle a usted. Me sentía mal del golpe que recibí. Le pido disculpas de corazón, perdoname. Chino Maidana, te pido disculpas. Río Productions, te pido disculpas. Molina, te pido disculpas por todo lo que pasó. Gracias".