Marcelo Culotta inició su gestión en San Lorenzo y presentó a su equipo de trabajo
El dirigente comenzó oficialmente su mandato y tendrá la misión de conducir al club en una etapa marcada por la necesidad de recuperar estabilidad institucional después de varios años de turbulencias.
San Lorenzo abrió una nueva etapa en su vida institucional con la asunción de Marcelo Culotta como presidente de la entidad. El dirigente comenzó formalmente su gestión este jueves luego de haber resultado ganador en las elecciones realizadas el fin de semana pasado, en las que obtuvo la mayor cantidad de votos entre las agrupaciones participantes. Su mandato se extenderá hasta diciembre de 2027, completando el período que originalmente correspondía a la conducción anterior.
La llegada de Culotta representa un cambio importante para un club que atravesó años complejos tanto dentro como fuera de la cancha. Durante el último lustro, la institución estuvo marcada por conflictos políticos, denuncias internas y una profunda crisis dirigencial que terminó debilitando la estructura de conducción. En ese contexto, la nueva administración tendrá el desafío de reconstruir consensos y devolver previsibilidad a la gestión cotidiana.
El flamante presidente logró imponerse en los comicios con el 29,82 por ciento de los sufragios, un resultado que le permitió asumir el control del club junto a una nueva comisión directiva. Uno de los principales integrantes de su equipo será Juan Manuel Campos Cvitkovic, quien ocupará el cargo de vicepresidente primero y será uno de los hombres de mayor peso dentro de la nueva estructura institucional.
La conformación de la comisión directiva refleja además el equilibrio político surgido de las urnas. El oficialismo contará con quince representantes, mientras que los cinco lugares restantes serán distribuidos entre las agrupaciones opositoras que participaron del proceso electoral. La intención es que todos los sectores tengan representación dentro de los órganos de decisión y puedan contribuir al funcionamiento de la entidad.
El escenario que recibe la nueva conducción no es sencillo. La gestión anterior estuvo atravesada por múltiples controversias que incluyeron denuncias públicas, conflictos internos y la difusión de una cámara oculta que involucró al expresidente Marcelo Moretti en una supuesta coima vinculada con el ingreso de un futbolista juvenil. Aquella situación provocó una fuerte crisis institucional que derivó en cambios dentro de la conducción y aceleró la convocatoria a elecciones.
Tras la salida de Moretti y el paso de Sergio Costantino como presidente interino, Culotta asume con la responsabilidad de encabezar un proceso de normalización. Entre los principales objetivos de su administración aparecen el fortalecimiento económico del club, la recuperación de la confianza de los socios y la búsqueda de una mayor estabilidad institucional.
La nueva comisión directiva de San Lorenzo
- Presidente: Marcelo Rosario Culotta.
- Vicepresidente 1º: Juan Manuel Campos Cvitkovic.
- Vocal n° 1: Juan Bautista Castagna,.
- Vocal n° 2: Ariel Dean.
- Vocal n° 3: Ana Bozzano.
- Vocal n° 4: Hernán Walter Etman.
- Vocal n° 5: Gonzalo Miguel Campos.
- Vocal n° 6: Pedro Criscolo.
- Vocal nº 7: Oscar Alejandro Moreira.
- Vocal n° 8: Claudia Alejandra Da Costa Díaz.
- Vocal n° 9: Daniel Horacio Rotella.
- Vocal n° 10: Maximiliano Germán Ferreira.
- Vocal n° 11: Silvana Noemí Maidana.
- Vocal n° 12: Lucas Rajoy.
- Vocal n° 13: Guillermo Hernán Mangone.
- Vocal n° 14: Sergio Gabriel Costantino.
- Vocal n° 15: Cipriano Pommies.
- Vocal n° 16: Cesar Adrián Francis.
- Vocal n° 17: Daniel Enrique De Florian.
- Vocal n° 18: Lucía Rojas Albornoz.
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