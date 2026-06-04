Marcelo Culotta inició su gestión en San Lorenzo y presentó a su equipo de trabajo

El escenario que recibe la nueva conducción no es sencillo. La gestión anterior estuvo atravesada por múltiples controversias que incluyeron denuncias públicas, conflictos internos y la difusión de una cámara oculta que involucró al expresidente Marcelo Moretti en una supuesta coima vinculada con el ingreso de un futbolista juvenil. Aquella situación provocó una fuerte crisis institucional que derivó en cambios dentro de la conducción y aceleró la convocatoria a elecciones.

marcelo culotta gustavo alvarez

Tras la salida de Moretti y el paso de Sergio Costantino como presidente interino, Culotta asume con la responsabilidad de encabezar un proceso de normalización. Entre los principales objetivos de su administración aparecen el fortalecimiento económico del club, la recuperación de la confianza de los socios y la búsqueda de una mayor estabilidad institucional.

La nueva comisión directiva de San Lorenzo

Presidente: Marcelo Rosario Culotta.

Vicepresidente 1º: Juan Manuel Campos Cvitkovic.

Vocal n° 1: Juan Bautista Castagna,.

Vocal n° 2: Ariel Dean.

Vocal n° 3: Ana Bozzano.

Vocal n° 4: Hernán Walter Etman.

Vocal n° 5: Gonzalo Miguel Campos.

Vocal n° 6: Pedro Criscolo.

Vocal nº 7: Oscar Alejandro Moreira.

Vocal n° 8: Claudia Alejandra Da Costa Díaz.

Vocal n° 9: Daniel Horacio Rotella.

Vocal n° 10: Maximiliano Germán Ferreira.

Vocal n° 11: Silvana Noemí Maidana.

Vocal n° 12: Lucas Rajoy.

Vocal n° 13: Guillermo Hernán Mangone.

Vocal n° 14: Sergio Gabriel Costantino.

Vocal n° 15: Cipriano Pommies.

Vocal n° 16: Cesar Adrián Francis.

Vocal n° 17: Daniel Enrique De Florian.

Vocal n° 18: Lucía Rojas Albornoz.