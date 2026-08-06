Tabla Anual 2026: así está la clasificación a la Copa Libertadores y la Sudamericana 2027
Con el Torneo Clausura ya en disputa, la Tabla Anual vuelve a convertirse en uno de los principales focos de atención del fútbol argentino. Así se clasifica cada equipo y qué lugares ya están definidos.
Mientras el Torneo Clausura comienza a marcar el rumbo de la segunda parte de la temporada, la pelea por ingresar a las copas internacionales del próximo año ya se vive fecha a fecha. La Tabla Anual 2026 será nuevamente el camino principal para definir la mayor parte de los cupos argentinos rumbo a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027, por lo que cada punto obtenido tendrá un valor determinante.
A diferencia de los playoffs, que únicamente sirven para definir al campeón de cada torneo, esta contempla exclusivamente el rendimiento durante las fases regulares del Apertura y del Clausura. Por ese motivo, los 16 partidos de cada certamen adquieren una importancia extra para aquellos equipos que buscan competir a nivel continental la próxima temporada.
Los encuentros correspondientes a los octavos de final, cuartos, semifinales y la final de ambos campeonatos no suman para esta tabla, que funciona como una competencia paralela y será decisiva para definir buena parte de los clasificados a los torneos internacionales. Además, el equipo que finalice en lo más alto será reconocido oficialmente como el Campeón de Liga, una distinción que volvió a implementarse desde esta temporada.
Cómo se clasifican los equipos argentinos a la Copa Libertadores 2027
Hasta el momento, los boletos para la próxima Libertadores se distribuirán de la siguiente manera:
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Belgrano, campeón del Torneo Apertura 2026, clasificado a la fase de grupos.
Campeón del Torneo Clausura 2026, clasificado a la fase de grupos.
Campeón de la Copa Argentina 2026, clasificado a la fase de grupos.
Primero de la Tabla Anual, clasificado a la fase de grupos.
Segundo de la Tabla Anual, clasificado a la fase de grupos.
Tercero de la Tabla Anual, clasificado a la segunda fase previa.
En caso de que un mismo equipo obtenga dos o más de esas plazas, el cupo se trasladará automáticamente al siguiente club mejor ubicado en la Tabla Anual. La misma regla se aplicará si un equipo argentino conquista la actual Copa Libertadores o la Copa Sudamericana y ya hubiera asegurado su participación en el torneo de 2027 por otra vía.
Belgrano ya aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2027
El primer equipo argentino con pasaje confirmado a la próxima edición de la Copa Libertadores es Belgrano. El Pirata consiguió la clasificación tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 al derrotar a River en la final disputada en Córdoba.
Gracias a ese título, el conjunto cordobés ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la máxima competencia continental. Además, disputará a fin de año el Trofeo de Campeones frente al equipo que conquiste el Torneo Clausura.
Qué equipos clasifican a la Copa Sudamericana 2027
La Tabla Anual también determinará los representantes argentinos en la próxima Copa Sudamericana. Si no existen modificaciones por liberación de cupos, los clasificados serán los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto de la clasificación general.
Los lugares se repartirán de la siguiente forma:
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4° de la Tabla Anual.
5° de la Tabla Anual.
6° de la Tabla Anual.
7° de la Tabla Anual.
8° de la Tabla Anual.
9° de la Tabla Anual.
Al igual que sucede con la Copa Libertadores, cualquier plaza que quede vacante por duplicidad de clasificación pasará automáticamente al siguiente equipo mejor ubicado en la Tabla Anual.
La Tabla Anual vuelve a ser decisiva
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