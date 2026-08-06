Tabla Anual 2026: así está la clasificación a la Copa Libertadores y la Sudamericana 2027

Belgrano campeón del Torneo Apertura 2026

Belgrano ya aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2027

El primer equipo argentino con pasaje confirmado a la próxima edición de la Copa Libertadores es Belgrano. El Pirata consiguió la clasificación tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 al derrotar a River en la final disputada en Córdoba.

Gracias a ese título, el conjunto cordobés ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la máxima competencia continental. Además, disputará a fin de año el Trofeo de Campeones frente al equipo que conquiste el Torneo Clausura.

Qué equipos clasifican a la Copa Sudamericana 2027

La Tabla Anual también determinará los representantes argentinos en la próxima Copa Sudamericana. Si no existen modificaciones por liberación de cupos, los clasificados serán los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto de la clasificación general.

Los lugares se repartirán de la siguiente forma:

4° de la Tabla Anual.

5° de la Tabla Anual.

6° de la Tabla Anual.

7° de la Tabla Anual.

8° de la Tabla Anual.

9° de la Tabla Anual.

Al igual que sucede con la Copa Libertadores, cualquier plaza que quede vacante por duplicidad de clasificación pasará automáticamente al siguiente equipo mejor ubicado en la Tabla Anual.

La Tabla Anual vuelve a ser decisiva