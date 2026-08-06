Una fortuna: cuántos millones de dólares invirtió River en refuerzos este mercado de pases
El Millonario realizó una de las mayores inversiones de su historia para rearmar el plantel de Eduardo Coudet que debe reaccionar cuánto antes.
River apostó fuerte en este mercado de pases y cumplió con la promesa que había realizado la dirigencia al finalizar el primer semestre. Tras una profunda reestructuración del plantel, con 15 futbolistas apartados, el club de Núñez desembolsó 60 millones de dólares para reforzar el equipo de Eduardo Coudet y convertirse en el gran protagonista del mercado argentino.
La intención fue clara desde el comienzo: incorporar jerarquía para volver a pelear en todos los frentes. En ese contexto llegaron nueve futbolistas, entre ellos tres campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. La incorporación más costosa fue la de Thiago Almada, por quien River pagó 20 millones de euros, equivalentes a 23 millones de dólares. Muy cerca aparece Ángel Correa, adquirido en 15 millones de dólares tras una extensa negociación.
El tercer gran desembolso fue por Lucas Beltrán. Si bien River abonó inicialmente 500 mil dólares, el acuerdo incluye una obligación de compra de 7,5 millones, por lo que la operación alcanzará un total de 8 millones de dólares. También demandaron una importante inversión Mauro Arambarri, adquirido por 6 millones, y Francisco Ortega, recientemente incorporado desde Olympiacos por 5 millones de dólares.
Por su parte, Rafael Santos Borré regresó al club a cambio de 2,5 millones, mientras que Giovanni González fue comprado por 500 mil dólares. En tanto, Nicolás Otamendi llegó con el pase en su poder, por lo que River no debió pagar por su transferencia.
La inversión de River, jugador por jugador
- Thiago Almada: 23 millones de dólares.
- Ángel Correa: 15 millones de dólares.
- Lucas Beltrán: 8 millones de dólares.
- Mauro Arambarri: 6 millones de dólares.
- Francisco Ortega: 5 millones de dólares.
- Rafael Santos Borré: 2,5 millones de dólares.
- Giovanni González: 500 mil dólares.
- Nicolás Otamendi: llegó con el pase en su poder.
Total invertido: 60 millones de dólares.
El otro objetivo: bajar la masa salarial
La renovación del plantel también tuvo un impacto económico. Con la salida de varios futbolistas que no eran tenidos en cuenta, River dejará de afrontar cerca de 20 millones de dólares anuales en salarios. Actualmente, la masa salarial del plantel profesional ronda los 45 millones de dólares por temporada, por lo que la dirigencia considera que el recambio también permitirá equilibrar las cuentas mientras apuesta por un plantel con mayor jerarquía para afrontar la segunda parte del año.
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