Una fortuna: cuántos millones de dólares invirtió River en refuerzos este mercado de pases

El otro objetivo: bajar la masa salarial

La renovación del plantel también tuvo un impacto económico. Con la salida de varios futbolistas que no eran tenidos en cuenta, River dejará de afrontar cerca de 20 millones de dólares anuales en salarios. Actualmente, la masa salarial del plantel profesional ronda los 45 millones de dólares por temporada, por lo que la dirigencia considera que el recambio también permitirá equilibrar las cuentas mientras apuesta por un plantel con mayor jerarquía para afrontar la segunda parte del año.