Marcelo Gallardo dejó afuera a Paulo Díaz y Miguel Borja del partido ante Vélez
El técnico resolvió no incluir al chileno ni al delantero colombiano entre los citados para el cierre del Torneo Clausura.
River atraviesa un tramo final de temporada marcado por movimientos internos y una evidente reconfiguración del plantel, y la primera señal concreta llegó antes del último compromiso oficial. Pese a que el equipo ya suma seis bajas por lesiones, sanciones y convocatorias, Marcelo Gallardo tomó una determinación inesperada: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja quedaron excluidos de la lista que viajará a Liniers para enfrentar a Vélez.
La expectativa es que, una vez que llegue diciembre y se produzca el final de varios contratos junto con posibles negociaciones, el Muñeco termine de ajustar un grupo armado íntegramente bajo su gestión. De todos modos, sorprendió que, aun con tanto en juego en el cierre ante el Fortín, optara por marginar a dos futbolistas de jerarquía, muy utilizados en ambos ciclos de su conducción y que podrían haber tenido un rol clave en el José Amalfitani.
En relación al defensor chileno, venía de formar parte del once en el Superclásico en la Bombonera y, debido a la suspensión de Lucas Martínez Quarta por acumulación de amarillas, parecía tener su puesto asegurado. No obstante, su mala tarde frente a Boca, sumada a que hace rato perdió terreno con Lautaro Rivero, terminaron confirmando lo que en Núñez ya se murmura abiertamente: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado.
El caso de Borja presenta otros matices, aunque su desenlace va en la misma dirección. Si bien el colombiano es suplente desde el retorno de Gallardo, siempre había tenido minutos como alternativa. Su tramo final fue flojo, pero el entrenador siguió recurriendo a él en la posición de centrodelantero, un sector donde no abundan opciones. Sin embargo, tras otro pálido ingreso el domingo pasado y los penales errados ante Gimnasia y contra Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, Gallardo concluyó que su etapa también había terminado. El del Colibrí es otro ciclo cumplido en el Millonario.
