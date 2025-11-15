Marcelo Gallardo dejó afuera a Paulo Díaz y Miguel Borja del partido ante Vélez

El caso de Borja presenta otros matices, aunque su desenlace va en la misma dirección. Si bien el colombiano es suplente desde el retorno de Gallardo, siempre había tenido minutos como alternativa. Su tramo final fue flojo, pero el entrenador siguió recurriendo a él en la posición de centrodelantero, un sector donde no abundan opciones. Sin embargo, tras otro pálido ingreso el domingo pasado y los penales errados ante Gimnasia y contra Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, Gallardo concluyó que su etapa también había terminado. El del Colibrí es otro ciclo cumplido en el Millonario.