Julieta Prandi se animó a predecir el futuro de River a la luz del tarot: ¿clasifica a la Copa Libertadores?

El problema es que ya no depende únicamente de lo que haga en su propio partido, una situación que incrementa la tensión y convierte cada minuto en una especie de final anticipada. Mientras tanto, el pronóstico de Prandi circula en las redes como un talismán simbólico entre quienes no se resignan a perder su lugar en el certamen continental.

El panorama numérico es áspero. Para mantener viva la ilusión, River debe ganarle a Vélez y, al mismo tiempo, esperar que Argentinos Juniors caiga en su visita a Estudiantes de La Plata.

Aunque el Pincha está fuera de la pelea por los cupos internacionales, necesita sumar para consolidar su posición en los playoffs, por lo que no se espera un rival relajado. El cálculo se vuelve más exigente si el conjunto de La Paternal empata: en ese caso, ambos quedarían igualados en la tabla, pero la diferencia de gol de Argentinos lo deja mejor parado (19 contra 17). River solo podría superarlo si triunfa por dos tantos o más.