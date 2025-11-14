Julieta Prandi se animó a predecir el futuro de River a la luz del tarot: ¿clasifica a la Copa Libertadores?
La modelo debutó como tarotista en vivo y anticipó si el equipo de Marcelo Gallardo logrará el boleto a la tan ansiada competencia internacional.
En un escenario donde el clima futbolero domina la semana, Julieta Prandi terminó acaparando la atención por un motivo totalmente inesperado. La modelo, que en los últimos días comenzó a mostrarse interesada en el mundo esotérico, hizo una lectura de tarot al aire y se animó a revelar lo que miles de hinchas querían escuchar: si River Plate clasificará a la Copa Libertadores 2026.
El episodio se dio durante el programa que comparte con Santiago Calzarotto y, rápidamente, explotó en redes entre memes, debates y supersticiones futboleras.
Todo surgió a partir de una consulta directa de su compañero, que no dudó en preguntarle por el futuro inmediato del conjunto de Marcelo Gallardo. Prandi, con baraja en mano y en tono entre lúdico y serio, respondió sin rodeos después de observar las cartas: “Estamos aprendiendo, igual algo de idea me voy a dar de esto. Éxito. Esto es un comienzo, esto es una celebración y esto es movimiento. Por estas cartas te digo que sí, que clasifica”.
La frase, contundente y esperanzadora para la mitad del país riverplatense, generó un abrazo eufórico con Calzarotto, que tampoco ocultó su expectativa por lo que se viene.
La predicción, claro está, llega en un momento crítico para el Millonario. El próximo domingo será definitorio: River se medirá con Vélez en Liniers para intentar aferrarse al último boleto disponible hacia el repechaje de la Libertadores.
El problema es que ya no depende únicamente de lo que haga en su propio partido, una situación que incrementa la tensión y convierte cada minuto en una especie de final anticipada. Mientras tanto, el pronóstico de Prandi circula en las redes como un talismán simbólico entre quienes no se resignan a perder su lugar en el certamen continental.
El panorama numérico es áspero. Para mantener viva la ilusión, River debe ganarle a Vélez y, al mismo tiempo, esperar que Argentinos Juniors caiga en su visita a Estudiantes de La Plata.
Aunque el Pincha está fuera de la pelea por los cupos internacionales, necesita sumar para consolidar su posición en los playoffs, por lo que no se espera un rival relajado. El cálculo se vuelve más exigente si el conjunto de La Paternal empata: en ese caso, ambos quedarían igualados en la tabla, pero la diferencia de gol de Argentinos lo deja mejor parado (19 contra 17). River solo podría superarlo si triunfa por dos tantos o más.
