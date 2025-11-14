Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto vuelven a cruzarse en un duelo clave por el destino de River
El entrenador de Vélez recibe al Millonario con la posibilidad concreta de dejarlo sin Copa Libertadores 2026 y complicarle incluso la clasificación a playoffs del Torneo Clausura 2025.
La historia entre Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto está llena de capítulos memorables, y el fútbol argentino acaba de sumar uno nuevo. En un cierre de torneo lleno de tensiones, el Vélez del Mellizo será juez directo del destino de River, que llega a Liniers obligado a ganar para sostener una campaña que viene en caída libre y que lo tiene pendiendo de un hilo tanto en el Torneo Clausura 202 como en la clasificación internacional.
El reencuentro entre ambos entrenadores no se da con un trofeo en juego ni con la magnitud de la final de Madrid, pero sí con un trasfondo emocional que hace que el partido cobre un significado especial. Mientras Gallardo atraviesa el tramo más delicado desde su regreso al club, con una mala racha que explotó tras la derrota en el Superclásico, Barros Schelotto se encuentra ante la posibilidad de consumar una victoria que lo clasifique a los playoffs y que, al mismo tiempo, deje al Millonario sin Libertadores para el próximo año.
La relación entre ambos es cordial desde hace años: si bien sus caminos casi siempre estuvieron en veredas opuestas, compartieron etapas en la Selección argentina y coincidieron en la MLS, construyendo un respeto que nunca se vio afectado por las rivalidades posteriores. Sin embargo, cada vez que se enfrentaron como entrenadores, el cruce adquirió un matiz especial. En total se midieron doce veces: Gallardo ganó cinco, Schelotto dos, y empataron en cinco oportunidades, con un balance favorable para el Muñeco.
Hoy, ese historial queda en segundo plano. River llega sin margen de error y, además de derrotar a Vélez, deberá esperar un guiño externo: que Estudiantes o Argentinos Juniors le den una mano para evitar quedar relegado a la Sudamericana. La fragilidad futbolística y anímica del equipo hace que el escenario se presente complejo, más aún considerando que Vélez tiene objetivos concretos y una motivación extra por quien está en el banco.
Para Guillermo, ídolo eterno de Boca, la oportunidad es doble. No solo puede clasificar a su equipo a la fase decisiva del Clausura, sino también influir en el destino de su clásico rival, algo que inevitablemente despierta interés mediático. En Liniers saben que el contexto los favorece, pero también reconocen que enfrentar al River de Gallardo siempre implica riesgos, aún en momentos adversos.
El historial entre Gallardo y Guillermo Barros Schelotto, en la previa del Vélez vs. River
- Torneo Apertura 2014: Lanús 1 - 1 River
- Liga Profesional 2015: River 1 - 1 Lanús
- Liga Profesional 2016: River 0 - 0 Boca
- Liga Profesional 2016: Boca 0 - 0 River
- Liga Profesional 2016/17: River 2 - 4 Boca
- Liga Profesional 2017: Boca 1 - 3 River
- Liga Profesional 2017/18: River 1 - 2 Boca
- Supercopa Argentina 2017: Boca 0 - 2 River
- Liga Profesional 2018/19: Boca 0 - 2 River
- Copa Libertadores 2018 - Final Ida: Boca 2 - 2 River
- Copa Libertadores 2018 - Final Vuelta: River 3 - 1 Boca
- Torneo Apertura 2025: River 4 - 1 Vélez
