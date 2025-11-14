Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto vuelven a cruzarse en un duelo clave por el destino de River

El reencuentro entre ambos entrenadores no se da con un trofeo en juego ni con la magnitud de la final de Madrid, pero sí con un trasfondo emocional que hace que el partido cobre un significado especial. Mientras Gallardo atraviesa el tramo más delicado desde su regreso al club, con una mala racha que explotó tras la derrota en el Superclásico, Barros Schelotto se encuentra ante la posibilidad de consumar una victoria que lo clasifique a los playoffs y que, al mismo tiempo, deje al Millonario sin Libertadores para el próximo año.