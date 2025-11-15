La intransigente condición que la China Suárez le puso a Mauro Icardi si se va del Galatasaray

En medio de ese escenario, el futbolista decidió aprovechar la Fecha FIFA para volver a la Argentina y tomar un respiro. Lo hizo junto a su pareja, Eugenia China Suárez, y ambos formaron parte de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en la pantalla de El Trece. La nota avanzó por distintos temas vinculados a la vida personal de la pareja hasta que el conductor —con la ironía que lo caracteriza— abrió un capítulo espinoso: la chance de que Icardi regrese al país para jugar en el campeonato local. Consciente de la simpatía de la actriz por River, Pergolini fingió un acceso de tos para deslizar un provocador “a Boca”, lo que dio pie a una respuesta tajante.