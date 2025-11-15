La intransigente condición que la China Suárez le puso a Mauro Icardi si se va del Galatasaray
Durante una charla relajada con Mario Pergolini, la actriz no esquivó la consulta sobre el futuro del goleador y dejó una definición que encendió el debate futbolero.
El delantero rosarino de 32 años atraviesa un momento particular: mantiene su vínculo con el Galatasaray —tiene contrato hasta mediados de 2026— y recientemente dejó atrás la rotura de ligamentos que lo tuvo apartado por un extenso período. Aun así, su presente no parece ser el más cómodo. En las últimas horas, el portal Hurriyet difundió que el directivo Turcan Bolayr lanzó cuestionamientos muy duros hacia el atacante argentino que integra el plantel del club turco, centrados sobre todo en su condición física, lo que desató una discusión intensa en el ambiente futbolístico local.
En medio de ese escenario, el futbolista decidió aprovechar la Fecha FIFA para volver a la Argentina y tomar un respiro. Lo hizo junto a su pareja, Eugenia China Suárez, y ambos formaron parte de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en la pantalla de El Trece. La nota avanzó por distintos temas vinculados a la vida personal de la pareja hasta que el conductor —con la ironía que lo caracteriza— abrió un capítulo espinoso: la chance de que Icardi regrese al país para jugar en el campeonato local. Consciente de la simpatía de la actriz por River, Pergolini fingió un acceso de tos para deslizar un provocador “a Boca”, lo que dio pie a una respuesta tajante.
“Si viene, va a River. No hay discusión. Ya está hablado. ¿Boca? Prohibidísimo”, disparó Suárez con total seguridad. Icardi, en cambio, eligió despegarse del ida y vuelta con una precisión inmediata: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”, dijo para salir del cruce. Enseguida añadió una reflexión que volvió a encender las especulaciones acerca de su porvenir: “Varias veces me llamaron para volver, pero me queda todavía… Hice toda mi vida en Europa desde chico, así que…”.
