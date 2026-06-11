Carlos Tevez reaccionó al blooper de Sampaio en el inicio del Mundial 2026: "Está peor que yo"
El ex jugador Carlos Tevez reaccionó con enorme humor al blooper del árbitro Wilton Sampaio durante la transmisión oficial del partido inaugural.
El divertido episodio protagonizado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio generó inmediatas reacciones en la televisión. Durante el análisis del encuentro, Carlos Tevez y Sebastián Vignolo no pudieron contener las risas al opinar sobre el dificultoso nivel de inglés que mostró el juez internacional.
Las burlas de Carlos Tevez y Vignolo a Wilton Sampaio
En plena cobertura deportiva, el reconocido ex futbolista no dudó en bromear sobre las complicaciones idiomáticas del referí brasileño. Entre carcajadas, el panelista Sebastián Vignolo aseguró que el colegiado tenía una pronunciación "terrible" y bromeó diciendo que estaba incluso peor que él para hablar. En ese momento, el ex delantero asintió con mucho humor: "Para mí la pronunciación tuya... está peor que vos, sí".
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Desde el mítico Estadio Azteca, Mariano Closs también aportó su visión sobre el confuso momento televisivo. El histórico relator explicó que el árbitro generó un gran desconcierto: "En un momento metió portugués y después cerró con el inglés, pero no le entendía yo lo que había dicho". Todo el panel coincidió entre risas en que el juez hizo mucho "barullo" al intentar comunicar su decisión a todo el estadio.
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