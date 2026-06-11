Carlos Tevez reaccionó al blooper de Sampaio en el inicio del Mundial 2026: "Está peor que yo"

Desde el mítico Estadio Azteca, Mariano Closs también aportó su visión sobre el confuso momento televisivo. El histórico relator explicó que el árbitro generó un gran desconcierto: "En un momento metió portugués y después cerró con el inglés, pero no le entendía yo lo que había dicho". Todo el panel coincidió entre risas en que el juez hizo mucho "barullo" al intentar comunicar su decisión a todo el estadio.