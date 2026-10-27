Escándalo en el clásico de Turquía: batalla campal entre Galatasaray y Fenerbahce

Hubo expulsados y participaron varias figuras

Uno de los enfrentamientos más fuertes tuvo como protagonistas a Archie Brown, defensor del Fenerbahce, y Abdülkerim Bardakci, capitán del Galatasaray. Ambos se trenzaron en el suelo y, una vez controlados los incidentes, fueron expulsados. La magnitud de los disturbios obligó a desplegar efectivos policiales y personal de seguridad privada dentro del estadio.

Entre los futbolistas que quedaron involucrados en el tumulto estuvieron Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Matéo Guendouzi, por el lado del Fenerbahce. En el Galatasaray, en tanto, aparecieron nombres de peso como Rafael Leão, Leroy Sané, Lucas Torreira, Davinson Sánchez y el propio Osimhen.

Un triunfo importante que quedó opacado

El Galatasaray se había quedado con el clásico gracias al doblete de Osimhen y dio otro paso en su objetivo de sostenerse en lo más alto de la liga turca. Sin embargo, los incidentes posteriores desplazaron rápidamente el resultado deportivo del centro de la escena.

La batalla campal dejó expulsiones, intervención de las fuerzas de seguridad y una imagen preocupante para uno de los clásicos más importantes del fútbol europeo.