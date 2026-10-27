Escándalo en el clásico de Turquía: batalla campal entre Galatasaray y Fenerbahce
El Galatasaray ganó 2-1 con un doblete de Victor Osimhen, pero el resultado quedó en segundo plano por los violentos incidentes posteriores al partido.
Mientras el mundo del fútbol seguía la ceremonia del Balón de Oro en Londres, el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce terminó con escenas de extrema tensión en Turquía. Tras la victoria por 2-1 del equipo local, jugadores de ambos planteles protagonizaron una pelea generalizada que obligó a intervenir a la policía y al personal de seguridad.
El encuentro, disputado en el Rams Park Stadyumu, tuvo como figura a Victor Osimhen, autor de los dos goles del Galatasaray, que consiguió un triunfo importante para afirmarse en la cima de la Trendyol Süper Lig. Sin embargo, el cierre estuvo marcado por los incidentes.
Cómo comenzó la pelea entre Galatasaray y Fenerbahce
El conflicto estalló apenas el árbitro Atilla Karaoglan señaló el final del partido. Kerem Aktürkolu, extremo del Fenerbahce, fue directamente a buscar a Roland Sallai, del Galatasaray, con quien arrastraba un cruce previo.
El antecedente se remontaba al ingreso de Sallai durante el segundo tiempo, cuando le habría lanzado un golpe corto a su rival. Después del pitazo final, ambos futbolistas se enfrentaron en el círculo central y comenzaron los empujones.
La situación escaló rápidamente. Cuando otros jugadores intentaron separarlos, Aktürkolu persiguió a Sallai y se abrieron distintos focos de pelea en el campo de juego. Incluso terminó involucrado un integrante del cuerpo técnico del Galatasaray.
Hubo expulsados y participaron varias figuras
Uno de los enfrentamientos más fuertes tuvo como protagonistas a Archie Brown, defensor del Fenerbahce, y Abdülkerim Bardakci, capitán del Galatasaray. Ambos se trenzaron en el suelo y, una vez controlados los incidentes, fueron expulsados. La magnitud de los disturbios obligó a desplegar efectivos policiales y personal de seguridad privada dentro del estadio.
Entre los futbolistas que quedaron involucrados en el tumulto estuvieron Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Matéo Guendouzi, por el lado del Fenerbahce. En el Galatasaray, en tanto, aparecieron nombres de peso como Rafael Leão, Leroy Sané, Lucas Torreira, Davinson Sánchez y el propio Osimhen.
Un triunfo importante que quedó opacado
El Galatasaray se había quedado con el clásico gracias al doblete de Osimhen y dio otro paso en su objetivo de sostenerse en lo más alto de la liga turca. Sin embargo, los incidentes posteriores desplazaron rápidamente el resultado deportivo del centro de la escena.
La batalla campal dejó expulsiones, intervención de las fuerzas de seguridad y una imagen preocupante para uno de los clásicos más importantes del fútbol europeo.
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