España volvió a quedarse sin el Balón de Oro tras ganar el Mundial: el antecedente que se repitió
La Roja conquistó la Copa del Mundo, pero ninguno de sus futbolistas logró quedarse con el premio individual más importante.
España volvió a comprobar que ganar un Mundial no garantiza quedarse con el Balón de Oro. Tras la consagración de La Roja, la edición 2026 del premio tuvo como ganador a Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, quien superó a Kylian Mbappé y dejó a Lamine Yamal en el tercer puesto.
El resultado repitió una situación que ya se había producido en 2010, cuando el seleccionado español levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, pero el galardón individual terminó en manos de Lionel Messi, pese a que Argentina no había conseguido el título.
Balón de Oro 2026: España no pudo repetir su dominio colectivo
La clasificación de este año dejó a tres españoles entre los diez primeros, aunque ninguno alcanzó los dos puestos de privilegio. Yamal finalizó tercero, Rodri ocupó la cuarta posición y Fabián Ruiz completó el Top 10. De esta manera, el equipo campeón no pudo trasladar su éxito colectivo a la distinción individual.
Kane se quedó con el premio, Mbappé fue segundo y el joven atacante del Barcelona quedó como el español mejor ubicado. La situación recordó inevitablemente lo sucedido hace 16 años, cuando España dominó el Mundial de Sudáfrica con figuras como Andrés Iniesta y Xavi Hernández, pero el Balón de Oro tuvo otro destino.
El antecedente de 2010: Messi ganó por delante de Iniesta y Xavi
En aquella edición, la Pulga se quedó con el galardón, mientras que Iniesta y Xavi terminaron segundo y tercero, respectivamente. Los dos mediocampistas habían sido piezas fundamentales en la conquista española, pero no pudieron superar al argentino en la votación.
En 2026, el escenario volvió a ser desfavorable para La Roja, aunque con protagonistas diferentes. Esta vez, ni Yamal ni Rodri lograron superar a Kane y Mbappé, en una clasificación que volvió a separar el rendimiento de una selección campeona de los méritos individuales reconocidos por el premio.
Así quedó el Top 10 del Balón de Oro 2026
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Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich).
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid).
Lamine Yamal (España, Barcelona).
Rodri (España, Barcelona).
Lionel Messi (Argentina, Inter Miami).
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG).
Ousmane Dembélé (Francia, PSG).
Erling Haaland (Noruega, Manchester City).
Michael Olise (Francia, Bayern Múnich).
Fabián Ruiz (España, PSG).
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