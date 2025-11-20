Marcó su carrera profesional: la frase de un ídolo de Boca que lleva tatuada Ayrton Costa

El defensor del Xeneize llega a este cruce en un contexto de plenitud futbolística, mientras carga también con un pasado marcado por dificultades personales. Originario de un entorno humilde en Bernal y atravesado por un drama familiar -su hermano Carlos fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Belén Aguilar-, Costa encontró en el fútbol un camino para sostenerse y crecer.

En esa travesía, la frase del "Apache", que pasó de vivir en el Fuerte a jugar en las mejores canchas del mundo, se transformó en un recordatorio permanente de resiliencia y autodeterminación: un lema que hoy luce en su piel y que resume la filosofía que lo llevó a consolidarse en la élite del fútbol argentino.