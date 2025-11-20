Video: Riquelme emocionó a un pequeño hincha de Boca que lucha contra una dura enfermedad
El ídolo xeneize protagonizó un momento profundamente humano al recibir en la Bombonera a un nene mendocino de 10 años que padece “piel de cristal”.
La Bombonera suele ofrecer escenas cargadas de pasión, pero cada tanto sucede algo que supera lo futbolístico y se transforma en una imagen que conmueve incluso a quienes no tienen camiseta puesta. Eso ocurrió el último fin de semana, cuando Juan Román Riquelme protagonizó un gesto que dejó una huella imborrable en la vida de Fran, un niño de 10 años que padece una enfermedad rara y dolorosa conocida como “piel de cristal”.
Para él, el vínculo con el ídolo nació mucho antes de este encuentro: se formó en momentos de enorme sufrimiento, cuando de bebé soportaba curaciones complejas y su familia recurría a los videos del máximo referente boquense para calmarlo. Fran viajó desde Mendoza junto a su familia para vivir una experiencia única en el barrio de La Boca.
No solo asistió al triunfo frente a Tigre, sino que además pudo acceder a un encuentro íntimo gracias a la Fundación Boca Juniors, que intervino para cumplir un sueño que llevaba años esperando. La escena, registrada por las cámaras del club, muestra la entrada de Riquelme al salón con dos camisetas preparadas especialmente para el niño, preguntando con calidez: “¿Dónde está Fran? ¿Quién es Fran?”.
Esa simple frase sirvió para desencadenar un momento que quedó grabado en todos los presentes. Al verlo, Fran quedó paralizado por la mezcla de sorpresa, emoción y alegría. Riquelme se acercó con suavidad, consciente de la condición del pequeño, y le habló con la simpleza que lo caracteriza: “¿Sos hincha de Boca, no?”.
Antes de cualquier respuesta, el niño lo abrazó con una intensidad que transmitió todo lo vivido. Fue un abrazo breve pero contundente, un gesto que reveló la dimensión afectiva que Román ocupa para miles de hinchas, incluso para aquellos que nunca lo vieron jugar en vivo. Román no solo compartió ese momento: también le entregó dos camisetas personalizadas que el pequeño recibió entre lágrimas.
El episodio recordó otro gesto reciente del actual presidente de Boca, cuando recibió a una adolescente de 15 años que también soñaba con conocerlo. Estas acciones refuerzan la frase que él mismo convirtió en una especie de sello personal: “Poder es que la gente te quiera”. Y el cariño que despierta, una vez más, quedó demostrado con contundencia.
