Video: Riquelme emocionó a un pequeño hincha de Boca que lucha contra una dura enfermedad

La Bombonera suele ofrecer escenas cargadas de pasión, pero cada tanto sucede algo que supera lo futbolístico y se transforma en una imagen que conmueve incluso a quienes no tienen camiseta puesta. Eso ocurrió el último fin de semana, cuando Juan Román Riquelme protagonizó un gesto que dejó una huella imborrable en la vida de Fran, un niño de 10 años que padece una enfermedad rara y dolorosa conocida como “piel de cristal”.