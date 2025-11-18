La nieta de Susana Giménez confirmó su romance con Nicolás Figal: la foto del amor
Tras varios meses de rumores, Lucía Celasco y el defensor de Boca decidieron compartir en sus redes la primera imagen juntos.
El interés mediático volvió a posarse sobre la vida sentimental de Lucía Celasco, quien meses atrás había quedado envuelta en versiones que la relacionaban con el futbolista Nicolás Figal. Aquellas sospechas, que comenzaron a tomar fuerza a mediados de año, finalmente encontraron una confirmación pública cuando ambos decidieron compartir en redes sociales la primera postal juntos, terminando así con el largo período de especulaciones.
La iniciativa fue del defensor xeneize, que subió la imagen a sus historias, y casi de inmediato la empresaria replicó la publicación, sellando de manera conjunta la oficialización del vínculo. Con un escenario descontracturado y una estética espontánea, la foto reflejó un momento de tranquilidad en pareja.
La imagen los mostró disfrutando de un almuerzo al aire libre, sentados frente a una mesa blanca, vestidos de manera similar y con un clima que transmitía complicidad. En primer plano podían verse platos, vasos y una taza, mientras que detrás se distinguía una hilera de bicicletas azules y edificios modernos a la sombra de un árbol florecido. La luz del mediodía resaltó los tatuajes de Figal —todavía con la marca del golpe sufrido en el partido contra Tigre— y el gesto distendido de la nieta de Susana.
Antes de este gesto público, la pareja ya había sido vista en distintos encuentros nocturnos que avivaron la curiosidad del público. A solo unos días de que los rumores de romance comenzaran a circular, ambos fueron captados en una salida por la ciudad, lo que incrementó la certeza de que entre ellos había algo más que una coincidencia. Luego se viralizó un video de los dos en un conocido boliche de la costanera, un punto habitual para celebridades y deportistas.
El material, que se difundió ampliamente, mostraba primero a Figal aguardando en la puerta del local, vestido de manera informal, y poco después a Lucía llegando al evento con un look relajado, jeans de tiro alto y una remera al cuerpo. La joven avanzaba con seguridad mientras respondía si estaba allí por un cumpleaños, en una secuencia que reforzó la percepción de cercanía entre ambos.
La salida estuvo marcada también por la presencia de Susana. A la salida del evento, la diva fue consultada por los periodistas y respondió de buen humor, dejando una de las frases más comentadas de la noche. “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”, dijo con su estilo inconfundible.
Fiel a su costumbre, Susana llamó la atención con un look vibrante: una remera blanca con aberturas en los hombros y pantalones de denim brillante adornados con apliques metálicos. El conjunto se completó con un bolso plateado y su característico pelo rubio suelto, un detalle que volvió a convertirla en una de las figuras más comentadas de la noche.
Así, después de meses de silencio y señales indirectas, la imagen compartida por Celasco y Figal terminó de confirmar lo que hasta entonces solo se intuía: una relación que creció puertas adentro y que ahora ambos eligen mostrarle al mundo entero.
