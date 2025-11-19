La cena en parejas que organizó Leandro Paredes y reforzó la unión del plantel de Boca
El plantel del Xeneize profundizó su unión con una comida en parejas impulsada por el campeón del mundo, quien sigue fortaleciendo el espíritu grupal del equipo.
Leandro Paredes volvió a trasladar a Boca una costumbre incorporada en la Selección: las reuniones frecuentes fuera del predio de entrenamiento para mejorar la convivencia y el espíritu grupal. A los asados semanales en su casa, el campeón del mundo ahora les sumó una novedad que sorprendió al plantel: una cena especialmente organizada para que los jugadores asistieran con sus parejas.
“Intentamos estar más unidos por ese lado. Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar”, explicó Paredes en una entrevista con Olé, donde ya había detallado su intención de fortalecer los vínculos internos. Este martes, esa idea se amplió con una juntada distinta que reunió a varios integrantes del equipo en un clima distendido.
Entre los presentes estuvieron Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Lucas Blondel, Lautaro Blanco y Kevin Zenón, todos acompañados por sus parejas. La presencia del lateral derecho, relegado futbolísticamente, fue especialmente destacada por el plantel, que valoró la inclusión de todos más allá de los minutos en cancha. Además, estuvo acompañado por Morena Beltrán, su pareja.
El nuevo hábito social nació a mediados de año, cuando Paredes decidió replicar en Boca la fórmula que vivió con la Scaloneta. Desde entonces, los encuentros semanales se volvieron una marca registrada y, según cuentan puertas adentro, generaron un ambiente más unido que se refleja en el rendimiento del equipo.
Además, el campeón del mundo extendió ese acompañamiento a las redes sociales, donde dejó mensajes de apoyo a quienes necesitaban recuperar confianza, como Milton Delgado o Exequiel Zeballos. Su rol también se vio en la práctica del martes, cuando publicó imágenes del plantel relajado en el predio y escribió: “Juntos todo es más fácil”. La frase generó respuestas inmediatas de Merentiel, Zeballos y Zenón, que reforzaron la sintonía interna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario