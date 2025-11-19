La cena en parejas que organizó Leandro Paredes y reforzó la unión del plantel de Boca

“Intentamos estar más unidos por ese lado. Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar”, explicó Paredes en una entrevista con Olé, donde ya había detallado su intención de fortalecer los vínculos internos. Este martes, esa idea se amplió con una juntada distinta que reunió a varios integrantes del equipo en un clima distendido.