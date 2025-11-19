Un gigante de Brasil quiere al Changuito Zeballos: cuál es la postura de Boca

changuito

Su recorrido no estuvo exento de golpes. En agosto de 2022 sufrió una fractura de tibia y peroné tras una dura infracción de Milton Leyendeker, en un partido por la Copa Argentina. Aquella lesión lo dejó seis meses fuera de las canchas. Luego, entre febrero y abril de 2023, padeció una lesión meniscal y una recaída en la rodilla izquierda que complicaron su recuperación.

Hoy, ese pasado parece lejano. Zeballos vive un presente ideal, es una de las figuras de Boca y alcanzó su consagración reciente al convertirle a River en el Superclásico, donde fue el gran protagonista del partido. Mientras Flamengo acelera y el Xeneize se fortalece en su postura de retenerlo, el futuro del “Changuito” promete ser uno de los grandes apuntados de varios equipos para este mercado de pases que se viene.