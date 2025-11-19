Un gigante de Brasil quiere al Changuito Zeballos: cuál es la postura de Boca
El club pretende al atacante y evalúa pagar más que su cláusula de rescisión, mientras el Xeneize busca retenerlo y proyecta elevar su valor contractual.
El interés de Flamengo por Exequiel Zeballos creció en las últimas semanas y ya se instaló como uno de los temas más fuertes del mercado sudamericano. El club brasileño, que disputará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el próximo 29 de noviembre, envió veedores a seguir de cerca al delantero de Boca y quedó convencido de avanzar por su fichaje.
Según trascendió en las últimas horas, el Mengao estaría dispuesto a presentar una oferta incluso superior a la cláusula de rescisión del jugador, que oscila entre 20.000.000 y 25.000.000 millones de dólares. El club carioca considera que el extremo santiagueño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y podría potenciarse aún más en el fútbol brasileño.
Los scouts del conjunto de Río de Janeiro siguieron los últimos tres partidos del Xeneize, todos con victoria: 2-1 ante Estudiantes, 2-0 frente a River y 2-0 contra Tigre. En dos de ellos, en La Plata y en el Superclásico, Zeballos abrió el marcador y fue una de las figuras del equipo.
La postura de Boca y el valor del Changuito Zeballos
En Boca, la situación se vive con cautela pero también con firmeza. El club presidido por Juan Román Riquelme considera al Changuito una de sus grandes promesas y no tiene intención de desprenderse de él ahora, incluso frente a un ofrecimiento millonario.
Zeballos firmó su segundo contrato profesional en 2022, y aunque el monto exacto de la cláusula no trascendió, fuentes cercanas a la negociación confirmaron que se fijó entre 20.000.000 y 25.000.000 de dólares. Además, una vez cumplido el vínculo actual (que termina en diciembre de 2026), Boca planea establecer una nueva cláusula de 40.000.000 de dólares para reforzar su blindaje y proyectar una futura venta al mercado europeo.
Su recorrido no estuvo exento de golpes. En agosto de 2022 sufrió una fractura de tibia y peroné tras una dura infracción de Milton Leyendeker, en un partido por la Copa Argentina. Aquella lesión lo dejó seis meses fuera de las canchas. Luego, entre febrero y abril de 2023, padeció una lesión meniscal y una recaída en la rodilla izquierda que complicaron su recuperación.
Hoy, ese pasado parece lejano. Zeballos vive un presente ideal, es una de las figuras de Boca y alcanzó su consagración reciente al convertirle a River en el Superclásico, donde fue el gran protagonista del partido. Mientras Flamengo acelera y el Xeneize se fortalece en su postura de retenerlo, el futuro del “Changuito” promete ser uno de los grandes apuntados de varios equipos para este mercado de pases que se viene.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario