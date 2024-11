Marcos Di Palma, sobre el romance de Franco Colapinto con la China Suárez: "Tira más un..."

"Franco está recibiendo por la China Suárez pero qué queres, un pibe de 21 años que se encuentra arriba de un Fórmula 1... yo también hice mis cagadas en el Turismo Carretera... no me estoy comparando con Colapinto pero bueno, yo le aconsejaría que se concentre un poco más que 'todavía sos muy pibe y tenes una vida por delante, no te apures', pero viste como somos los hombres", convino Marcos Di Palma en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen.