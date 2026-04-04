Mariano Navone pasó a semifinales del ATP de Bucarest
El argentino dio vuelta un duro encuentro ante Alex Molan y se ubicó entre los cuatro mejores del ATP 250 de Bucarest.
El tenis argentino vuelve a tener motivos para ilusionarse. Mariano Navone dio una muestra de carácter en el ATP 250 de Bucarest y se metió en las semifinales tras una remontada trabajada ante el eslovaco Alex Molan, en una jornada que refuerza su buen presente y su crecimiento en el circuito.
El nacido en 9 de Julio arrancó cuesta arriba en un partido duro, de esos que exigen paciencia y cabeza fría. Tras ceder el primer set, logró cambiar el rumbo del encuentro con autoridad y terminó imponiéndose por 3-6, 6-2 y 6-3, mostrando una versión sólida en polvo de ladrillo, superficie donde más cómodo se siente.
Con este triunfo, Mariano Navone continúa firmando una semana positiva en el torneo disputado en Bucarest, donde ya había mostrado consistencia en las rondas previas. La victoria no solo lo deposita entre los cuatro mejores del certamen, sino que también lo consolida como una de las sorpresas agradables de la gira sobre arcilla.
Del otro lado, Alex Molan intentó imponer condiciones desde el inicio con un tenis agresivo, pero no logró sostener el nivel ante la reacción del argentino, que fue creciendo punto a punto hasta dominar el desarrollo del partido.
El avance a semifinales tiene además un impacto directo en el ranking ATP. Navone sigue sumando puntos importantes que lo ayudan a mantenerse firme dentro del pelotón de ascenso del circuito, con la mirada puesta en seguir escalando posiciones y acercarse cada vez más al Top 50.
Más allá del resultado puntual, lo que deja esta actuación es la sensación de madurez competitiva: partidos que antes se escapaban, hoy aparecen del lado del argentino, que empieza a consolidarse como un nombre cada vez más habitual en instancias decisivas de torneos ATP.
Ahora, Navone espera rival en semifinales con la confianza en alza y la chance concreta de seguir estirando una semana que puede ser clave para su proyección en el circuito profesional.
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