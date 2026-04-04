Mariano Navone pasó a semifinales del ATP de Bucarest

Más allá del resultado puntual, lo que deja esta actuación es la sensación de madurez competitiva: partidos que antes se escapaban, hoy aparecen del lado del argentino, que empieza a consolidarse como un nombre cada vez más habitual en instancias decisivas de torneos ATP.

Ahora, Navone espera rival en semifinales con la confianza en alza y la chance concreta de seguir estirando una semana que puede ser clave para su proyección en el circuito profesional.