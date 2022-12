Sorpresa mundial por la eliminación de España frente a Marruecos: los memes

Me duele por Pedri Balde Gavi Luis Enrique.



Pero no puedo negar que una parte de mi se alegra de ver a españa en la calle.



Tanto criticar muchos españoles a Messi y argentina en cada partido y riéndose de sus rivales para ser eliminados con Marruecos…



El karma no perdona. pic.twitter.com/FyciLpFGN2