Martín Demichelis explicó su grito frente a la hinchada de River: "Los goles son amores"

¿Y ahora, hinchas de River? ¿Con qué palabra describen a Martín Demichelis? pic.twitter.com/HutMy5pqLr — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2024

Consultado por el desahogo en el tanto de Rodrigo Aliendro que significó el título, el DT respondió: "Hagan la interpretación que quieran. Los goles son amores, soy hincha de River y los goles se gritan. También estaba mi familia, que siempre se come los palazos. Gracias a ellos me pude abstraer bastante de todos los opinólogos que hay, si no hubiese tenido que cambiar el once todos los días".