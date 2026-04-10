Martín Palermo contó los detalles de su frustrada llegada a San Lorenzo por culpa de Macri
El exdelantero reconoció que estuvo muy cerca de asumir como entrenador del Ciclón, pero aclaró por qué no se concretó y desmintió algunos rumores.
Martín Palermo estuvo a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de San Lorenzo, pero lo que parecía una llegada inminente terminó diluyéndose en cuestión de días. El propio exgoleador de Boca reveló detalles inéditos sobre esa negociación que no prosperó, dejando en claro que se trató de una oportunidad que realmente lo entusiasmaba y que incluso llegó a imaginarse en funciones.
Tras su salida de Fortaleza, el entrenador se encontraba libre y con ganas de dar un salto importante en su carrera. En ese contexto, el interés del club de Boedo aparecía como el escenario ideal para asumir su primer desafío en un grande del fútbol argentino. La posibilidad fue tan concreta que, según sus propias palabras, ya se proyectaba trabajando en el día a día.
“Yo ya estaba con que en dos días estaba entrenando. Estuve justo en el sorteo de la Sudamericana y por un momento me veía como técnico analizando los rivales y qué equipos me van a tocar”, confesó.La ilusión, sin embargo, no se tradujo en un acuerdo definitivo.
Palermo explicó que hubo factores que frenaron la negociación, aunque evitó profundizar demasiado en los detalles. Sí dejó entrever que la falta de decisión por parte del club fue determinante. "Era algo que deseaba porque obviamente San Lorenzo es un equipo grande, por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento que lamentablemente no se terminó dando. Creo que fue parte de la indecisión de ese momento”, expresó con cierta resignación.
En medio de ese contexto, también surgieron versiones que vinculaban a Mauricio Macri como una figura influyente en la posible llegada del entrenador. Según esos rumores, el ex presidente habría impulsado su contratación e incluso colaborado económicamente. Palermo fue tajante al desmentir esas especulaciones: “Él no te paga ni un café y decían que me va a pagar el sueldo a mí o va a poner plata en San Lorenzo”.
El vínculo personal entre ambos es conocido desde hace años, pero el exfutbolista se encargó de marcar los límites. “Son cosas que desvirtúan todo, cuando entra la política y entran a meter gente. Yo estoy muy referenciado a Mauricio. Tengo una amistad, fue presidente de Boca, pero todo lo demás es ajeno. Igual que cuando fui a visitar a Milei. Me invitó y qué le voy a decir. Cada uno tiene su manera de pensar”, explicó, buscando despejar cualquier tipo de interpretación política.
Mientras tanto, el exgoleador continúa evaluando su futuro, a la espera de una nueva oportunidad que le permita volver al ruedo. En los últimos días también había sido invitado a presenciar el debut internacional de Platense, aunque decidió no asistir para evitar especulaciones. “Para un club es algo histórico, pero soy un poco reacio de ir a las canchas. Ahora no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan. Platense jugó contra un rival con mucha historia como Corinthians y le hizo frente. Pero ellos aprovecharon muy bien las que tuvieron”, comentó.
Con la espina del Ciclón todavía latente, el Titán aguarda el próximo desafío, convencido de que su momento en un club grande llegará más temprano que tarde.
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