Martín Palermo contó los detalles de su frustrada llegada a San Lorenzo por culpa de Macri

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El vínculo personal entre ambos es conocido desde hace años, pero el exfutbolista se encargó de marcar los límites. “Son cosas que desvirtúan todo, cuando entra la política y entran a meter gente. Yo estoy muy referenciado a Mauricio. Tengo una amistad, fue presidente de Boca, pero todo lo demás es ajeno. Igual que cuando fui a visitar a Milei. Me invitó y qué le voy a decir. Cada uno tiene su manera de pensar”, explicó, buscando despejar cualquier tipo de interpretación política.

Mientras tanto, el exgoleador continúa evaluando su futuro, a la espera de una nueva oportunidad que le permita volver al ruedo. En los últimos días también había sido invitado a presenciar el debut internacional de Platense, aunque decidió no asistir para evitar especulaciones. “Para un club es algo histórico, pero soy un poco reacio de ir a las canchas. Ahora no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan. Platense jugó contra un rival con mucha historia como Corinthians y le hizo frente. Pero ellos aprovecharon muy bien las que tuvieron”, comentó.

Con la espina del Ciclón todavía latente, el Titán aguarda el próximo desafío, convencido de que su momento en un club grande llegará más temprano que tarde.