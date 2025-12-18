Martín Palermo evaluó a Miguel Borja como refuerzo de Boca: ¿recibió la bendición?
El ídolo del Xeneize analizó la posible llegada de artillero colombiano y aseguró que puede rendir como goleador, aunque marcó diferencias según el contexto del equipo.
Las declaraciones de Miguel Borja, sin descartar la posibilidad de jugar en Boca una vez finalizado su vínculo con River, generaron ruido en el mercado de pases y despertaron interés en el club de la Ribera. En ese escenario, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme sigue de cerca la situación del delantero colombiano.
Según trascendió en las últimas horas, Boca aguardará el desenlace de las negociaciones entre Borja y Cruz Azul, el equipo mexicano que tomó la delantera por su fichaje. En caso de que ese acuerdo no llegue a buen puerto, el Xeneize evalúa la posibilidad de acercarle una oferta como alternativa para reforzar el ataque.
La opinión de Martín Palermo sobre Borja en Boca
Quien se expresó públicamente sobre el tema fue Martín Palermo, una voz más que autorizada cuando se trata de delanteros en Boca. “Siendo el de la era de Demichelis, te rinde y te hace goles. Para Boca necesitás eso”, sostuvo el exgoleador en diálogo con ESPN F12.
Palermo también marcó diferencias respecto al rendimiento del colombiano en River según el entrenador. “Con Gallardo obviamente no rindió. Pero es lo de siempre. No rindió Borja porque el equipo no funcionó. Por otro lado, no creo que sea un histórico identificado con River como para que no pueda jugar en Boca”, agregó.
El antecedente con Adam Bareiro y el contexto del equipo
En su análisis, el exdelantero recordó su experiencia reciente como entrenador en Fortaleza, donde recibió a Adam Bareiro tras un paso fallido por River. El paraguayo había llegado al Millonario a pedido de Demichelis, pero no logró afianzarse bajo la conducción de Marcelo Gallardo y se fue sin convertir goles.
Palermo logró recuperar al atacante en el tramo final del Brasileirao, donde Bareiro aportó seis goles y dos asistencias en las últimas nueve fechas. “Cuando empezó a funcionar el equipo, a crecer en todas las líneas y a entender cuál era el camino para finalizar, empezamos a utilizar mejor al nueve y nos rindió”, explicó.
Mientras tanto, la situación de Borja en el mercado parece encaminarse hacia México. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, el delantero ya tendría un precontrato firmado con Cruz Azul, aunque en River —donde su contrato vence el próximo 31 de diciembre— ya están al tanto del movimiento. Boca, atento, espera por si se abre una puerta inesperada.
