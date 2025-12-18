Martín Palermo evaluó a Miguel Borja como refuerzo de Boca: ¿recibió la bendición?

Palermo logró recuperar al atacante en el tramo final del Brasileirao, donde Bareiro aportó seis goles y dos asistencias en las últimas nueve fechas. “Cuando empezó a funcionar el equipo, a crecer en todas las líneas y a entender cuál era el camino para finalizar, empezamos a utilizar mejor al nueve y nos rindió”, explicó.

Mientras tanto, la situación de Borja en el mercado parece encaminarse hacia México. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, el delantero ya tendría un precontrato firmado con Cruz Azul, aunque en River —donde su contrato vence el próximo 31 de diciembre— ya están al tanto del movimiento. Boca, atento, espera por si se abre una puerta inesperada.