Mascherano llevó tranquilidad sobre la lesión de Messi: el mensaje para Scaloni

Embed "ES UNA LESIÓN LEVE. DENTRO DE LO MALO ES UNA BUENA NOTICIA". Javier Mascherano sobre la molestia que sintió Leo Messi.



En principio, no se espera que la "Pulga" regrese a la actividad hasta mediados de agosto, lo cual representa una precaución necesaria pensando en el exigente calendario que se viene. El crack argentino ya arrastra una sobrecarga física importante: llegó a jugar cinco partidos en apenas once días y, por ese motivo, incluso se ausentó del All Star Game de la MLS.