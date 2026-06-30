Matias Kranevitter quedó libre y Racing avanza para concretar su incorporación
El mediocampista finalizó su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía y está muy cerca de regresar al fútbol argentino. La Academia negocia los últimos detalles para sumarlo.
Mientras gran parte de la atención del mundo del fútbol está puesta en el Mundial 2026, los clubes argentinos continúan moviéndose con intensidad en el mercado de pases de cara al segundo semestre. En ese contexto, Racing aparece muy cerca de concretar la llegada de Matías Kranevitter, quien quedó con el pase en su poder luego de finalizar su etapa en el Fatih Karagümrük de Turquía.
Las conversaciones entre ambas partes avanzan de manera positiva y todo indica que el volante podría convertirse en uno de los primeros refuerzos del equipo de Avellaneda. El mediocampista tucumano se encuentra nuevamente disponible tras cerrar su ciclo en el fútbol turco. Luego de un año vistiendo la camiseta del Fatih Karagümrük, acordó su salida y quedó en libertad de acción, situación que despertó rápidamente el interés de Racing.
Al no tener contrato vigente con otro club, la Academia encontró una oportunidad atractiva para incorporar a un futbolista con experiencia tanto en el ámbito local como internacional. Diego Milito aceleró las negociaciones para quedarse con su ficha. La dirigencia considera que puede aportar jerarquía y experiencia en una zona clave del campo de juego, por lo que las gestiones avanzaron rápidamente durante los últimos días
Kranevitter regresaría así al fútbol argentino apenas un año después de su salida de River. Su segundo ciclo en el conjunto de Núñez estuvo lejos de las expectativas y nunca logró consolidarse como una pieza importante del equipo. Tras finalizar esa etapa decidió continuar su carrera en Turquía, donde disputó 26 partidos oficiales y convirtió un gol antes de poner fin a su vínculo con la institución europea.
Si no surgen inconvenientes en la recta final de las conversaciones, el mediocampista se convertirá en nuevo jugador del conjunto de Avellaneda y quedará a disposición del cuerpo técnico para comenzar la pretemporada. La posible incorporación también forma parte del proceso de renovación que atraviesa el club de Avellaneda tras el cambio de entrenador.
Luego de la salida de Gustavo Costas, la conducción del equipo pasó a manos de Juan Pablo Vojvoda, quien tendrá la misión de reestructurar el plantel y darle una nueva identidad futbolística. En ese escenario, la llegada de Kranevitter aparece como una apuesta para fortalecer el mediocampo con un jugador que acumula experiencia en competiciones de alto nivel.
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