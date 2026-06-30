Matias Kranevitter quedó libre y Racing avanza para concretar su incorporación

Si no surgen inconvenientes en la recta final de las conversaciones, el mediocampista se convertirá en nuevo jugador del conjunto de Avellaneda y quedará a disposición del cuerpo técnico para comenzar la pretemporada. La posible incorporación también forma parte del proceso de renovación que atraviesa el club de Avellaneda tras el cambio de entrenador.

Luego de la salida de Gustavo Costas, la conducción del equipo pasó a manos de Juan Pablo Vojvoda, quien tendrá la misión de reestructurar el plantel y darle una nueva identidad futbolística. En ese escenario, la llegada de Kranevitter aparece como una apuesta para fortalecer el mediocampo con un jugador que acumula experiencia en competiciones de alto nivel.