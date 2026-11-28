La adaptación a una prótesis obligó al exfutbolista a reaprender el movimiento para caminar durante su etapa de rehabilitación física (Instagram/@jaksonfollmann)

El impacto y los primeros momentos después de la tragedia

El avión se precipitó poco antes de las 22. Tras el impacto, Follmann perdió el conocimiento y no pudo dimensionar inmediatamente lo que había sucedido.

“Mi cerebro se desconectó. Quizás fue una forma de protegerme, una especie de escudo. No sé cuánto tiempo estuve despierto, pero cuando abrí los ojos grité. No sabía qué estaba pasando”, recordó sobre aquellos instantes.

En medio de la oscuridad y en una zona boscosa, recibió la primera asistencia del sargento Nelson Bermúdez, quien fue el primero en llegar al lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Vicente para recibir atención médica.

Jackson Follmann (Instagram/@jaksonfollmann)

Al recordar las condiciones en las que se encontraba después del impacto, el brasileño expresó una frase que resume el horror que atravesó aquella noche: “Le doy muchísimas gracias a Dios por no haber visto nada. Estábamos en el medio del bosque. Estaba oscuro. Recuerdo algunas cosas, pero lo repito: le agradezco enormemente a Dios por no haberme dejado ver”.

Follmann definió aquel episodio como “el peor momento de mi vida” y reconoció que, además del dolor físico, tuvo que enfrentar la pérdida de sus compañeros, el final de su carrera deportiva y la incertidumbre sobre lo que vendría.

“Sentía mucho dolor. El dolor de la pérdida, de que mi carrera hubiera terminado (tenía 24 años), de la incertidumbre sobre el futuro”, recordó.

La recuperación obligó a reconstruir una vida fuera de las canchas

Tras el accidente, Follmann sufrió 14 fracturas, perdió una pierna y permaneció cerca de dos meses internado. Fue el último de los sobrevivientes en recibir el alta, según relató.

Durante ese período atravesó cirugías, recibió la noticia de las muertes de sus compañeros y debió concentrarse en su recuperación.

El exfutbolista explicó que estuvo cinco días en coma y que al despertar conoció, de manera gradual, la dimensión de la tragedia y el alcance de sus lesiones. “Cuando abrí los ojos, ya recibí la noticia de todo lo que había ocurrido”, relató.

También recordó que recibió apoyo de profesionales, entre ellos especialistas en psicología, durante una etapa en la que su prioridad era sobrevivir.