A 10 años de la tragedia de Chapecoense, el estremecedor relato de uno de los sobrevivientes
Jackson Follmann, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre de 2016, recordó los dramáticos momentos que atravesó cuando el avión que trasladaba al plantel brasileño cayó en Colombia.
Este sábado 28 de noviembre se cumplen 10 años de la tragedia aérea de Chapecoense, un episodio que conmocionó al mundo del fútbol y dejó 71 víctimas fatales. El avión que trasladaba al plantel brasileño hacia Colombia, donde debía disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, se estrelló en el Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquia. Solamente seis personas sobrevivieron, entre ellas el exarquero Jackson Follmann.
A una década de aquel episodio, el brasileño volvió sobre los recuerdos de una noche que cambió su vida para siempre. En diálogo con The Athletic, contó cómo comenzó a sospechar que algo grave estaba ocurriendo durante el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de Bolivia, con destino a Medellín.
“Recuerdo que los motores se apagaron y las luces se esfumaron. Había silencio, se escuchaba el sonido del viento afuera. Nadie nos dijo nada. Sabía que algo muy malo estaba pasando. No es normal oír que el motor se apaga. Pensé en mi familia, solo en ellos y me preparé para lo peor”, relató Follmann, quien había llegado a Chapecoense apenas seis meses antes de la tragedia.
También describió la persistencia de esa pérdida: “Fue difícil, es difícil y será difícil hasta la eternidad”. El informe final sitúa el impacto a unos 18 kilómetros al sur de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova.
Follmann afirmó que la tragedia pudo haberse evitado y cuestionó que se la considerara un hecho sin responsables. La entrevista indicó que las investigaciones apuntaron a una falta de combustible asociada a fallas en la planificación del vuelo. Follmann expresó esa mirada desde su condición de sobreviviente y fue contundente al referirse a lo ocurrido: “No fue un accidente, no fue un desastre. Fue un crimen que podría haberse evitado por completo”.
El impacto y los primeros momentos después de la tragedia
El avión se precipitó poco antes de las 22. Tras el impacto, Follmann perdió el conocimiento y no pudo dimensionar inmediatamente lo que había sucedido.
“Mi cerebro se desconectó. Quizás fue una forma de protegerme, una especie de escudo. No sé cuánto tiempo estuve despierto, pero cuando abrí los ojos grité. No sabía qué estaba pasando”, recordó sobre aquellos instantes.
En medio de la oscuridad y en una zona boscosa, recibió la primera asistencia del sargento Nelson Bermúdez, quien fue el primero en llegar al lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Vicente para recibir atención médica.
Al recordar las condiciones en las que se encontraba después del impacto, el brasileño expresó una frase que resume el horror que atravesó aquella noche: “Le doy muchísimas gracias a Dios por no haber visto nada. Estábamos en el medio del bosque. Estaba oscuro. Recuerdo algunas cosas, pero lo repito: le agradezco enormemente a Dios por no haberme dejado ver”.
Follmann definió aquel episodio como “el peor momento de mi vida” y reconoció que, además del dolor físico, tuvo que enfrentar la pérdida de sus compañeros, el final de su carrera deportiva y la incertidumbre sobre lo que vendría.
“Sentía mucho dolor. El dolor de la pérdida, de que mi carrera hubiera terminado (tenía 24 años), de la incertidumbre sobre el futuro”, recordó.
La recuperación obligó a reconstruir una vida fuera de las canchas
Tras el accidente, Follmann sufrió 14 fracturas, perdió una pierna y permaneció cerca de dos meses internado. Fue el último de los sobrevivientes en recibir el alta, según relató.
Durante ese período atravesó cirugías, recibió la noticia de las muertes de sus compañeros y debió concentrarse en su recuperación.
El exfutbolista explicó que estuvo cinco días en coma y que al despertar conoció, de manera gradual, la dimensión de la tragedia y el alcance de sus lesiones. “Cuando abrí los ojos, ya recibí la noticia de todo lo que había ocurrido”, relató.
También recordó que recibió apoyo de profesionales, entre ellos especialistas en psicología, durante una etapa en la que su prioridad era sobrevivir.
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