Mauro Arambarri ya está en Buenos Aires: se hace la revisión médica para ser refuerzo de River

Coudet tiene al refuerzo que pidió: Arambarri está a una firma de ser de River

La negociación fue encabezada por el director deportivo Pablo Longoria, quien trabajó desde España para cerrar una operación compleja. Finalmente, la institución alcanzó un entendimiento con Getafe para adquirir la totalidad de los derechos económicos del futbolista por una cifra cercana a los seis millones de euros. El porcentaje del pase se encontraba dividido entre el club español, Boston River de Uruguay y el propio jugador junto a su representación.

La llegada de Arambarri se produce en un mercado de pases especialmente activo para la institución de Núñez. Después de concretar la incorporación de Nicolás Otamendi para fortalecer la última línea, la dirigencia sigue trabajando en otras posiciones consideradas prioritarias. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Giovanni Simeone para reforzar el ataque, Ángel Correa como alternativa ofensiva y Nelson Deossa para ampliar las opciones en la mitad de la cancha.

Sin embargo, dentro de las prioridades del "Chacho" también estaba la incorporación de un volante con capacidad para desempeñarse en distintas funciones del mediocampo. Allí surgió el nombre de Arambarri, un futbolista con una trayectoria consolidada en el fútbol español y que disputó 268 encuentros con la camiseta de Getafe. Esa cantidad de partidos le permitió ingresar en el grupo de jugadores con más presencias en la historia reciente del club madrileño.

mauro arambarri

El uruguayo llega con características que encajan perfectamente en la idea del entrenador. Se trata de un mediocampista de gran despliegue físico, capaz de cubrir amplios sectores del campo y sostener el equilibrio del equipo incluso sin la necesidad de un acompañante fijo en la zona central. Pero además de sus cualidades defensivas, logró evolucionar notablemente con el paso de los años.

Durante su etapa en España incorporó una mayor participación ofensiva, mejoró su llegada al área rival y comenzó a aportar números importantes en ataque. Acumula 19 goles y 11 asistencias a lo largo de su carrera profesional, estadísticas destacables para un futbolista que inicialmente construyó su reputación a partir de la recuperación de la pelota y la intensidad en la marca.